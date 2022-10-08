Basit bir hata gözlerine mal oldu! Duşa lensleriyle giren kadın gözlerini kaybetti: “Herkesi tehdit ediyor”

İlk olarak lensinde sorun olduğunu düşündüğü için optik mağazalarına danıştı fakat, danışmanlar hemen bir doktora görünmesini tavsiye ettiler. Mason, doktora göründükten sonra hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Marie Mason, musluk suyunda bulunan mikroskobik bir amipin, kontakt lensi ile korneası arasına girmesinin sonucunda sol gözünde enfeksiyonla karşılaştı. Gözüne sürekli bir şeylerin takıldığını hisseden kadın, giderek görüş açısının da kötüleştiğini fark etti.

"ÜÇ BAŞARISIZ AMELİYATIN SONUNDA GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

Mason'a, gözünün içinde yaşayan ve ona sorunlara neden olan bir tür bakteri olan Acanthamoeba Keratitis olduğu söylendi. Yaşadıklarının ardından oldukça büyük bir sorunla karşılaşan Mason, taktığı 30 günlük kontakt lens sonucunda bunu yaşadığına inanamıyor. Uzmanlar ise; bu durumun gözünün enfekte olduktan sonra zamanla ilerlediğini gösterdiğini belirtti.

Mason, gözünde ortaya çıkan bu durumun ardından giderek görememeye başladığını, bu nedenle işi bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Haftada iki veya üç kez hastaneye gitmek zorunda kaldığını ve beş yıl boyunca çeşitli ilaçlar denedikten sonra başarısız üç kornea naklinin ardından göz hasarıyla birlikte gözünü kaybettiğini dile getirdi.