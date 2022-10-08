Basit bir hata gözlerine mal oldu! Duşa lensleriyle giren kadın gözlerini kaybetti: “Herkesi tehdit ediyor”

Marie Mason, musluk suyunda bulunan mikroskobik bir amipin, kontakt lensi ile korneası arasına girmesinin sonucunda sol gözünde enfeksiyonla karşılaştı. Gözüne sürekli bir şeylerin takıldığını hisseden kadın, giderek görüş açısının da kötüleştiğini fark etti.
İlk olarak lensinde sorun olduğunu düşündüğü için optik mağazalarına danıştı fakat, danışmanlar hemen bir doktora görünmesini tavsiye ettiler. Mason, doktora göründükten sonra hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
"ÜÇ BAŞARISIZ AMELİYATIN SONUNDA GÖZÜNÜ KAYBETTİ"
Mason'a, gözünün içinde yaşayan ve ona sorunlara neden olan bir tür bakteri olan Acanthamoeba Keratitis olduğu söylendi. Yaşadıklarının ardından oldukça büyük bir sorunla karşılaşan Mason, taktığı 30 günlük kontakt lens sonucunda bunu yaşadığına inanamıyor. Uzmanlar ise; bu durumun gözünün enfekte olduktan sonra zamanla ilerlediğini gösterdiğini belirtti.
Mason, gözünde ortaya çıkan bu durumun ardından giderek görememeye başladığını, bu nedenle işi bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Haftada iki veya üç kez hastaneye gitmek zorunda kaldığını ve beş yıl boyunca çeşitli ilaçlar denedikten sonra başarısız üç kornea naklinin ardından göz hasarıyla birlikte gözünü kaybettiğini dile getirdi.
"YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI"
Neyse ki, Mason sol gözündeki görme kaybına uyum sağlamayı başardı ve iki yıl sonra hayatı neredeyse normale döndü. Şimdi tekrar yönetici asistanı olarak, 50 yaşındaki kocası Jonathan için çalışıyor ve kilisesinde gönüllü çalışıyor. Mason, geri dönmediği tek şeyin araba kullanmak olduğunu söylüyor.
Mason şimdi kontakt lens paketlerinde kontaminasyon riskleri hakkında daha iyi uyarılar istiyor, kullanıcıları duşta lens takmamaları ve ellerini yıkadıktan sonra lenslere dokunmamaları konusunda uyarıyor.
Acanthamoeba Keratit, kalıcı görme bozukluğuna veya körlüğe neden olabilen mikroskobik, serbest yaşayan bir organizmanın neden olduğu nadir bir enfeksiyondur.
KONTAKT LENSLERLE DUŞ ALMAKTAN NEDEN KAÇINMALISINIZ?
Kolaylık sağlamak için cazip gelse de, Optik Uzmanı Tina Patel kontakt lenslerinizi duşta veya yüzerken veya ıslak ellerle takmanın görüşü tehdit edici etkileri olabileceğini söylüyor. Kontakt lensler ve suyun bu kadar karıştırılmamasının nedeni, kontamine su gözle temas ederse Acanthamoeba Keratit'in kasılmasını riske atmasıdır" diye açıklıyor.
Patel, Acanthamoeba Keratit riskini artıracak bazı şeyler olduğunu söylüyor
- Duşta kontak lens takmak
- Yüzerken kontakt lens takmak
- Tıbbi onaylı olmayan kontakt lens solüsyonlarının kullanılması
- Lenslerinizi suda saklamak
- Kontakt lenslere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkamamak ve kurutmamak
- Lenslerinizi etkili bir şekilde dezenfekte etmemek ve yetersiz temizleme rutini
Acanthamoeba Keratitis'i önlemek için Patel, kontakt lens takarken iyi hijyen ve etkili bir lens bakım rutini uygulamanızı önerir.
YUMUŞAK KONTAKT LENSLERLE ENFEKSİYONU ÖNLEMEK İÇİN
· Ellerinizi yumuşak sabun ve su ile iyice yıkayınız. Kontakt lenslere dokunmadan önce ellerinizi tüy bırakmayan bir havluyla iyice kurulayın.
· Yalnızca gözlükçünüzün önerdiği lens bakım sistemini kullanın ve diğer solüsyonlarla karıştırmayın.
· Ayrıca, farklı çözümler için farklı amaçlara dikkat edin. Örneğin tuzlu su solüsyonu dezenfeksiyon için uygun değildir ve sadece durulama ve kısa süreli saklama için kullanılabilir.
· Lenslerinizi ve kontakt lens kutunuzu her temizlediğinizde taze solüsyon kullanın.
· Gözlükçünüz tarafından size reçete edilen uzun süreli kullanımlı lensler olmadıkça lenslerle uyumayın.
· Kontakt lensleri asla su veya tükürük ile ıslatmayın
· Asla başkası tarafından takılmış lensleri kullanmayın
· Kontakt lensleri çıkardıktan sonra, kutularına geri koymadan önce nazikçe ovalayın ve durulayın.
· Lens kutunuzu en az üç ayda bir ve ideal olarak ayda bir değiştirin
· Kontakt lenslerle yüzmeyin
· Kontakt lensleriniz kapalıyken yüzmeyin, uyumayın veya duş almayın
ACANTHAMOEBA KERATİT NEDİR?
Acanthamoeba Keratit, korneayı etkileyen çok ağrılı ve ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Nadir bir enfeksiyon olmasına rağmen, kontakt lens kullanıcıları arasında daha yaygındır. Patel, hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini ve görme bozukluklarına veya kalıcı görme kaybına neden olabileceğini söylüyor. Ağır vakalarda kornea nakli gerekli olabilir.
ACANTHAMOEBA NEDİR?
Acanthamoeba, doğal olarak oluşan, serbest yaşayan amiptir (tek hücreli organizmalar). Acanthamoeba, musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda yaşar.
Patel, "Acanthamoeba ile karşılaştığımızda genel olarak herhangi bir zarara yol açmaz, ancak amip korneayı enfekte ettiğinde bu Acanthamoeba Keratit ile sonuçlanır" diye açıklıyor.
ACANTHAMOEBA KERATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Acanthamoeba Keratit, semptomlar diğer yaygın göz enfeksiyonlarına çok benzediğinden ve sıklıkla yanlış teşhis edilebildiğinden, başlangıçta tespit edilmesi zor olabilir.
Enfeksiyonun sonraki aşamalarında halka şeklinde bir yara da ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, Patel kontakt lenslerinizi çıkarmanızı ve size bir sonraki adımda ne yapacağınızı bildirecek olan hemen göz doktorunuza danışmanızı öneriyor. O sırada optisyeninize ulaşılamıyorsa, size en yakın göz kazası bölümüne gitmelisiniz.
ACANTHAMOEBA KERATİT TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Acanthamoeba'nın tedavisi diğer mikrobiyal enfeksiyonlardan çok daha zordur. Antibiyotikler Acanthamoeba'yı tedavi edemez.
Patel, "Prosedürler çoğunlukla hastanın neye tepki verdiğine bağlı olarak deneme yanılma yoluyla yapılır" diye açıklıyor. Bu nedenle erken teşhis inanılmaz derecede önemli.
Bir tedavi yöntemi, enfeksiyon bölgesi alanında yüksek dozda topikal antimikrobiyal ajanlardır. Kistler tedaviye oldukça dirençli hale gelebilir, bu nedenle güçlü bir madde kombinasyonu gerekir.