Bazı şarkıları dinlerken neden tüylerimiz diken diken olur hiç merak ettiniz mi?

Aslında bu, müziğin üzerimizdeki psikolojik ve fiziksel etkilerini kanıtlıyor. 2001'de yapılan bir çalışmada sevdiğimiz şarkıları dinlemenin beynimizde yemek yemek gibi bize keyif veren durumlarla benzer bir etkiye sahip olduğu bulundu. Hatta öyle ki dinlemekten keyif aldığınız bir şarkı beynin istekle ilişkili bölgelerinde kan akışının artmasına neden olabilir.

Başka çalışmalar ise dopamin gibi nörotransmiterlerin beynin hayatta kalma merkezlerinin derinliklerinde salındığını gösterdi. Dopamin seviyesi, en sevdiğimiz müziğe tepki olarak %9 civarında artabilir ki bu, en sevdiğimiz yemeği yediğimizde oluşan %6'lık artıştan bile yüksektir.

Aslına bakılırsa, bu artış müziğin zirve noktasından önce meydana gelir, bu nedenle ürpermenizi sağlayan şey parçanın en iyi kısmına ilişkin beklentinizdir.