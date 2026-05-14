Bebeğinizin sağlığını tehlikeye atıyor olabilirsiniz! Uzmanından net uyarı: Bilimsel dayanağı olmayan söylemlere kulak vermeyin!

AŞI 'OTİZM' YAPAR SÖYLEMLERİ BİLİMSEL DEĞİL Türkiye'de prematüre doğum oranının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Erdeve, "Dünyada yüzde 10, bizde yüzde 12'lerde. Yani çok yüksek sayıda zamanında önce doğan bebeğimiz var. Bu bebeklerin aşılanması son derece önemli. Aşı hayat kurtaran bir şeydir. Toplumlar için olmazsa olmazdır. Salgınlar başladıktan sonra birçok şey için çok geç olur. Bu nedenle aşı karşıtlığını çok önemsiyoruz. 'Aşı otizm yapar', 'Kısırlık yapar' gibi söylemlerin, hiçbirinin bilimsel bir dayanağı yok " dedi.

PREMATÜRE BEBEKLERDE AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ

400-600 gram doğan prematüre bebeklerin, bağışıklık sistemlerinin henüz tam olgunlaşmamış olması nedeniyle enfeksiyonlara karşı daha hassas bir risk grubunu oluşturduğunu da belirten Prof. Dr. Erdeve, şöyle dedi: "Prematüre bebeklerde aşılamanın özel bir önemi var. Aşılar, bu bebekler için yalnızca rutin bir uygulama değil, yaşamı koruyucu temel bir müdahaledir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyon, prematüre bebeklerde daha ağır seyredebilmekte ve hastane yatışlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle aşılamanın zamanında ve eksiksiz yapılması, prematüre bebeklerin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. 'Bebek çok küçük aşı ağır gelir mi?' deniyor. Hayır tam tersi. Prematüre bebekler enfeksiyona çok yatkındır. Ölüme daha yakındır. Bu nedenle asıl bu bebekleri zamanında aşılamalıyız ki hayatta kalma şanslarını artıralım. Standart çocukluk çağı aşılarının büyük çoğunluğu prematüre bebeklerde güvenle uygulanabilmektedir."