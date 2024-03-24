Bebeklerin kokusu gerçekten varmış! Araştırma sonuçları şaşırttı...

Almanya'da yürütülen ilginç bir araştırma, insanların yaşlarına göre farklı kokular yaydığını ortaya koydu. Friedrich Alexander Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği çalışmada, bebeklerin kokularının çiçeklere benzediği, ancak ergenlik çağındaki gençlerin kokularının ise daha keskin ve belirgin bir biçimde "keçi gibi" olduğu tespit edildi.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:51 PAYLAŞ ABONE OL

Almanya'da yapılan araştırmada bebeklerin çiçek, ergenlerin ise keçi gibi koktuğu ortaya çıktı.

Independent'ın haberine göre Friedrich Alexander Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada, üç yaş ve altı 18 bebekle ergenlik çağındaki 18 gencin kokuları incelendi. Deneyde, katılımcılardan kıyafetlerinin koltuk altına yerleştirilen pamuk bantlarla bir gece geçirmesi istendi. Ayrıca katılımcılardan, deneyden 48 saat önce parfüm kullanmayı ve soğan ya da sarımsak yemeyi bırakmaları istendi. Daha sonra bilim insanları bantlardaki kimyasal bileşikleri laboratuvarda inceledi. Sonuçlara göre ergenler "keçi gibi" kokuyor, bebekler ise çiçek gibi.