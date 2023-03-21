Bel kırıkları tedavi edilebilir mi?

Hastalarımız bize geldiği zaman öncelikle fiziki muayenesini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında radyolojik görüntülerine (MR, tomografi, röntgen gibi) bakıyoruz. Tedavisini ise yatak istirahatinden tutun kapalı-açık cerrahi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Örneğin bir hastamızda bel kırığı tespit ettiysek, bazı durumlarda hastamıza 3-4 hafta korse kullanmasını ve yatak istirahati öneriyoruz. Böylelikle normal hayatına dönebiliyor" dedi.

"HASTALAR3-4 GÜNDE NORMAL YAŞAMA DÖNEBİLİYOR"

Tedavi ve sonrasındaki süreç hakkında bilgiler veren Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, "Eğer kırık, korseyle ve yatak istirahati ile düzelmeyecek boyutta olduğunu ve omurganın yapısının değişmediğini tespit ettiysek, vertebroplasti ya da kifoplasti dediğimiz kapalı yöntem ile cerrahi yapıyoruz. Vertebroplasti halk arasında omurga dolgusu olarak bilinmektedir. Tıptaki adı vertebroplastidir. Kapalı yöntem ile yaptığımız için tamamen günübirlik yatış olmakla beraber, gün içerisinde hastalarımızı taburcu ediyoruz. 3-4 gün istirahat edildikten sonra günlük yaşantısına ve işine geri dönebiliyor. Erken dönemde hastayı yakalayabilirsek eğer, kapalı yöntemi uygulayabiliyoruz. Ama bana bir şey olmaz şeklinde düşünen hastalar, bir ay sonra da gelebiliyor. Ve bu durumda omurganın yapısı değişmiş oluyor, kapalı yöntemle ameliyat etmemiz de mümkün olmuyor. Erken dönem şart, bu tür durumlarda Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarına başvurulmalıdır. Bizlerde fizik muayenesi ve tahlil-tetkikleri yaptıktan sonra gereken tedaviyi uyguluyoruz" diye konuştu.