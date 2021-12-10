Bel ve kalça ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!

Ayrıca evde gıda tüketimini artırarak maalesef çevresel yağlanmalarımız ve kilolarımız da artırdık. Bu ve buna benzer nedenlerle insanlarda bel ve belden başlayıp kalçalara vuran ağrı şekillerinde artışlar görmeye başladık. Aslında bu ağrıların altında yatan temel hastalık bel düzleşmesidir.
BEL DÜZLEŞMESİ NEDİR?
Bel bölgesinde yapısal olarak bulunan eğriliğin azalması veya ortadan kalkmasına bel düzleşmesi denmektedir. Tıp dilinde lomber lordozis denen bu hastalıkta ağırlık merkezi yer değiştirmekte, bunun sonucu olarak da omurga ve bele binen yük dağılımında değişmeler gerçekleşmektedir.
Birçok hastalığa bağlı olarak bel düzleşmesi olsa da, yukarıda saydığımız hareketsiz yaşam, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve kilo artışı bu hastalığa en çok sebep olan durumlardır.
BEL DÜZLEŞMESİNDE NEDEN TAM BELDE DEĞİL DE KALÇALARA VE AYAKLARA VURAN AĞRILAR VARDIR?
Genelde hastalar belin alt kısmında kalça arka kısımlarında ve cruris dediğimiz dizin altında kalan kaslarda ağrı, kramp girmesi, ayak arkasından çekiyormuş gibi bir his duymaktadır. Ayrıca merdiven inerken çıkarken zorlanma, yürüyüş mesafesinde kısalma, gece ağrıları ve gece kramp şikayetlerinden muzdariptirler.
Eğer bu tarz ağrılarınız varsa bel düzleşmesi hastalığınız olması muhtemeldir. Bel düzleşmesi erken tanı ve tedavi yapıldığı zaman düzelebilen bir hastalıktır. Fakat ileri aşamalarda bel fıtığı, bel kayması, kanal daralması gibi hastalıklara dönüşebilir. Bu nedenle bu tarz şikayetleriniz varsa muhakkak bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanızda fayda var.
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Her ne kadar hastaları rahatsız eden ve günlük yaşantılarını etkileyen ağrılar bile olsa tedavisi aslında çok basittir. İlk etapta 15-20 günlük bir medikal tedaviyle hem ağrılar azaltılır hem de çalışma yapılacak kaslar yumuşatılır ve spazmdan çıkarılır. Hasta ikinci seansta tekrar muayene edilerek ağrı durumu ve kas spazmı kontrol edilir. Genelde yüzde 70- 80 ağrılar azaltılmış olur. Hasta uyumuna göre de bir egzersiz programı hazırlanır. Hastaya özel hazırlanan bu programla hastanın kısalan kasları uzatılır, kas kütlesi artırılır ve eklem hareket açıklığı artırılır. Bu tedavi ve hasta uyumu iyiyse evde bile yapılabilir.
Bazı hastalara ise spor salonları ve pilates gibi ileri programlar uyarlanabilir. Genel olarak aşağı yukarı 3 aylık bir tedaviyle hastalarımızı sağlıklarına kavuşturabiliyoruz. Tabii ki de bundan sonraki yaşantısını da düzenleyerek. Nedeni ise bel düzleşmesinin zor bir hastalık olmasıdır. Tedaviden sonra eski yaşantısına dönen hastalarda da bel düzleşmesi geri dönmektedir.
Sonuç olarak omurga sağlığımız için aslında günlük yaşantımız içinde yapmamız gerekenler çok basittir; hareketli bir yaşam kas-iskelet sistemimiz için beslenme kadar önemlidir. Hareketsiz kalmamalıyız, kilo almamalıyız ve ergonomik çalışmalıyız. Bu 3 faktörü eksiksiz yerine getirirsek omurgamızda bize bakacaktır.