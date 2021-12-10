Bel ve kalça ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!

Ayrıca evde gıda tüketimini artırarak maalesef çevresel yağlanmalarımız ve kilolarımız da artırdık. Bu ve buna benzer nedenlerle insanlarda bel ve belden başlayıp kalçalara vuran ağrı şekillerinde artışlar görmeye başladık. Aslında bu ağrıların altında yatan temel hastalık bel düzleşmesidir.

BEL DÜZLEŞMESİ NEDİR?

Bel bölgesinde yapısal olarak bulunan eğriliğin azalması veya ortadan kalkmasına bel düzleşmesi denmektedir. Tıp dilinde lomber lordozis denen bu hastalıkta ağırlık merkezi yer değiştirmekte, bunun sonucu olarak da omurga ve bele binen yük dağılımında değişmeler gerçekleşmektedir.

Birçok hastalığa bağlı olarak bel düzleşmesi olsa da, yukarıda saydığımız hareketsiz yaşam, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve kilo artışı bu hastalığa en çok sebep olan durumlardır.

BEL DÜZLEŞMESİNDE NEDEN TAM BELDE DEĞİL DE KALÇALARA VE AYAKLARA VURAN AĞRILAR VARDIR?

Genelde hastalar belin alt kısmında kalça arka kısımlarında ve cruris dediğimiz dizin altında kalan kaslarda ağrı, kramp girmesi, ayak arkasından çekiyormuş gibi bir his duymaktadır. Ayrıca merdiven inerken çıkarken zorlanma, yürüyüş mesafesinde kısalma, gece ağrıları ve gece kramp şikayetlerinden muzdariptirler.

Eğer bu tarz ağrılarınız varsa bel düzleşmesi hastalığınız olması muhtemeldir. Bel düzleşmesi erken tanı ve tedavi yapıldığı zaman düzelebilen bir hastalıktır. Fakat ileri aşamalarda bel fıtığı, bel kayması, kanal daralması gibi hastalıklara dönüşebilir. Bu nedenle bu tarz şikayetleriniz varsa muhakkak bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanızda fayda var.