"Ben küçükken sarışındım" diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz...

O altın rengi saçların rengini belirleyen şey; aslında melanin pigmenti...

Ömelanin saçlarınızda ne kadar yüksek orandaysa, saç renginiz o kadar koyu oluyor. Feomelanin arttığında ise; saçlarınız kızıllaşıyor. İşte sapsarı saçların koyu renge dönüşmesinin formülü de bu ayrıntıda yatıyor!