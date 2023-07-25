"Ben küçükken sarışındım" diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz...

O altın rengi saçların rengini belirleyen şey; aslında melanin pigmenti...
https://www.instagram.com/p/CvFmdi6Ashg/?hl=tr
Ömelanin saçlarınızda ne kadar yüksek orandaysa, saç renginiz o kadar koyu oluyor. Feomelanin arttığında ise; saçlarınız kızıllaşıyor. İşte sapsarı saçların koyu renge dönüşmesinin formülü de bu ayrıntıda yatıyor!
Bunun sebebi; ömelaninin salgısını büyüme sürecinde devam ettirmesi. Melanin miktarı arttıkça, saç rengi koyulaşırken, eğer bu pigment artmıyorsa çocukluktaki sarı saçlar yetişkinlikte de devam ediyor.