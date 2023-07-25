Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri "Ben küçükken sarışındım" diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz...

"Ben küçükken sarışındım" diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz...

Küçük yaşlarda sarışın bir çocuk olmanıza rağmen şu an daha koyu renk saçlara sahipseniz, ardındaki sebep aslında pigment oranlarındaki değişim. Peki bu değişim nasıl oluyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:01
ABONE OL
Ben küçükken sarışındım diyorsanız dikkat! Sebebi pigmentleriniz...

O altın rengi saçların rengini belirleyen şey; aslında melanin pigmenti...

https://www.instagram.com/p/CvFmdi6Ashg/?hl=tr

Ömelanin saçlarınızda ne kadar yüksek orandaysa, saç renginiz o kadar koyu oluyor. Feomelanin arttığında ise; saçlarınız kızıllaşıyor. İşte sapsarı saçların koyu renge dönüşmesinin formülü de bu ayrıntıda yatıyor!



Sarı veya sarı-kızıl saçlı çocukların saçları, bazen 10 yaşına gelmeden koyulaşmış olabiliyor.

Bunun sebebi; ömelaninin salgısını büyüme sürecinde devam ettirmesi. Melanin miktarı arttıkça, saç rengi koyulaşırken, eğer bu pigment artmıyorsa çocukluktaki sarı saçlar yetişkinlikte de devam ediyor.

O yüzden, "ben küçük sarışınmışım" diyorsanız, tamamen bilimsel bir gerçeği de yansıtıyorsunuz.

SON DAKİKA SON DAKİKA