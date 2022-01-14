Benjamin Button Sendromu ile tanındı! Ünlü YouTuber 15 yaşında hayatını kaybetti

Yaşadığı nadir bir genetik hastalığı ile bilinen YouTuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatında kaybetti. “Benjamin Button” hastalığı olarak da bilinen Hutchinson-Gilford Progeria sendromu olarak bilinen bu rahatsızlığın ardından Williams, Çarşamba akşamı hayatını kaybetti.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.01.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 17:24

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir gönderi ile duyurulan olunan bu üzücü haber, "Hayata sessizce adım attı ve sessizce ayrıldı. Ancak hayatı bu sessizlikten uzaktı. Artık acı çekmiyor ve sevdiği müziklerle dans ediyor" denilerek paylaşıldı. Williams'ın ailesi, onu seven ve destekleyen tüm takipçilerine teşekkür ederken bu yası biraz daha sessiz ve mahremiyeti olan bir alanda tutmak istediklerini belirtti.

"SINIRLAR OLMADAN YAŞAMAYI GÖSTERDİ" Birçok hayranının üzücü tepkilerini alan gönderi, binlerce insanın hayatına nasıl ilham olduğu ile ilgili sevgi dolu mesajlar aldı. Örneğin; Hindistan'dan bir takipçisi onu ne kadar sevdiğini ve birçok kişiye ilham kaynağı olarak milyonlarca insanın hayatına nasıl dokunduğunu anlattı. Birçok insana "sınırları olmadan yaşamanın" ne demek olduğunu öğrettiğini söyleyen kişiler, Williams için en iyi dileklerini iletti. Williams, diğer sosyal platformlarında da yayın yapsa da YouTube'da oldukça ünlü bir yayıncı haline dönüşmüştür. Hayatı boyunca neler yaşadığını anlatarak birçok insan yol gösterici oldu. 3 aylıkken aldığı teşhisin ardından yaşadığı zorlukları, nelerle mücadele ettiğini gösteren genç kadın, ilerleyen bir durum olan Progeria Sendromu'na da ışık tuttu. Sendromun şu anda hala bir tedavisi olmadığı biliniyor. Yavaş büyüme, saç dökülmesi ile birlikte hızlı bir yaşlanmaya neden bu hastalığa sahip dünya çapında şu an 400 çocuk bulunuyor. Progeria Araştırma Vakfı'nın bildirdiği gibi bu süreç, oldukça zorlu ve bu çocukların genel olarak 13 yaşına kadar yaşama ihtimali bulunuyor.