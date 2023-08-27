Beyin hücresini öldürüyor! Tükettiğiniz anda beyni hedef alıyor

Tüm besinlerin fazla tüketimi yarardan çok zarar sağlıyor. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sık tüketildiğinde nörolojik sorunları beraberinde getiren besinler;
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi içecekler yüksek miktarda şeker içerir ve boş kalori alımına neden olur. Uzun süre asitli ve şekerli içeceklerin içilmesi beyin hücrelerinin ölümünü hızlandırır. Nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için şekerli içeceklerden korunmak gerekiyor.
FAST FOOD:
Hamburger, patates kızartması, pizza gibi fast food ürünleri genellikle yüksek yağ ve tuz içeriğiyle bilinir. Yüksek yağ ve tuz içermesi tansiyon rahatsızlıklarından diyabete kadar birçok hastalığı beraberinde getirir.
ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR:
Şekerle kaplanmış kuruyemişler, şekerlemeler, cips gibi atıştırmalıklar fazla şeker ve yağ içerebilir. Günlük alınması gereken yağ ve şeker miktarını fazla seviyede aşmak beyin yorgunluğu başta olmak üzere kansere kadar neden olabilir.
TAHIL GEVREĞİ:
Renkli ve tatlı tahıl gevrekleri genellikle yüksek şeker içeriği taşır ve yetersiz besin değeri sunar. Tahıl gevreklerinin temiz içerikli olanlarının tüketilmesi veya evde yapılması önerilir. Özellikle kahvaltıda şeker miktarı yüksek tahıl gevreği tüketmek gün içinde kan şekerinde dalgalanmalara neden olur.
HAZIR ÇORBALAR VE ATIŞTIRMALIKLAR:
Hazır çorba paketleri, krakerler gibi işlenmiş ürünler genellikle yüksek tuz içeriği taşır. Fazla yağ ve tuz içeren, katkı maddesinin yoğun olduğu hazır çorbalar birçok hastalığa kapı aralayan besinler arasındadır.
HIZLI PİŞİRİLEN MAKARNALAR:
İşlenmiş makarna ürünleri genellikle düşük lif içeriği ve yüksek glisemik indeksleri nedeniyle sağlıksızdır. Hızlı pişirilmeyi vadeden besinler işlenmiş besinlerdir. Bu nedenle besin değeri bakımından oldukça tehlikelidir.