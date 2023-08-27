Beyin hücresini öldürüyor! Tükettiğiniz anda beyni hedef alıyor

Tüm besinlerin fazla tüketimi yarardan çok zarar sağlıyor. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sık tüketildiğinde nörolojik sorunları beraberinde getiren besinler;

ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi içecekler yüksek miktarda şeker içerir ve boş kalori alımına neden olur. Uzun süre asitli ve şekerli içeceklerin içilmesi beyin hücrelerinin ölümünü hızlandırır. Nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için şekerli içeceklerden korunmak gerekiyor.