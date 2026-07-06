Beyni genç tutmanın şaşırtan yolu: Direksiyon başında gizli

Kawashima yaptığı açıklamada, "Duruma göre en uygun vitesi değerlendirmek ve seçmek gerekiyor. Bu da otomatik vitesli araç kullanmaya kıyasla beynin bilişsel işlevlerini daha fazla çalıştırıyor" dedi.

ZİHİNSEL EGZERSİZ GİBİ

Araştırmaya göre düzenli olarak manuel vitesli araç kullanmak beyin için bir tür zihinsel egzersiz işlevi görüyor. Kawashima bunun zihinsel sağlığın ve bilişsel fonksiyonların korunmasında önemli etkileri olduğunu belirtti. Buna karşın manuel vitesli otomobiller dünya genelinde giderek daha az tercih ediliyor.

Özellikle ABD ve Japonya'da yeni satılan otomobillerin yalnızca yüzde 1 ila 2'si manuel şanzımanlı araçlardan oluşuyor. Japonya başta olmak üzere birçok ülkede yaşlanan nüfus nedeniyle bilişsel gerileme önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor.