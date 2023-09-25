Beynin küçülmesini engelliyor! Bir bardak içtiğinizde beyin hücrelerini yeniliyor

Dr. Vernooij ve ekibi, beslenme kurallarına göre bireysel diyetlerin kalitesini değerlendirdi ve her diyet türüne sıfırdan (en az sağlıklı) 14'e (en sağlıklı) kadar bir puan verdi. Araştırmacıların değerlendirmesine göre sağlık için en iyi diyetler sebze, meyve, kuruyemiş, tam tahıl, süt ürünleri ve balık içeriği açısından zengin olan ve çok az şekerli içecek içeren diyetlerdi.

Araştırmacılar, yaş ortalaması 66 olan ve demans tanısı olmayan 4.213 katılımcıyla çalıştı. Hepsinden 1 ay boyunca genellikle ne yediklerini değerlendiren anketleri doldurmaları istendi. Anketlerde yer alan besin grupları arasında sebzeler, meyveler, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, kuruyemişler, süt ürünleri, balık, çay, doymamış yağlar, kırmızı et, işlenmiş et, şekerli içecekler ve tuz yer aldı.

Ortalama olarak katılımcıların diyetleri yedi puan aldı. MRI taramaları ayrıca bu popülasyon örneğindeki ortalama toplam beyin hacminin 932 mililitre olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca beyindeki bilişsel bozukluklarla ilişkili beyaz madde lezyonlarının ve ciddi olmayan beyin kanamalarının sayısını belirlemek için MRI taramalarını kullandı. Hipertansiyon vakaları, sigara içme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri de dahil olmak üzere, beyin hacminin küçülmesiyle ilgili olabilecek diğer genel sağlık bilgileri de toplandı.

Spesifik olarak, daha iyi beslenme alışkanlıklarına sahip bireylerin, daha az sağlıklı beslenmeye sahip akranlarına kıyasla beyin hacmi açısından ortalama 2 mililitre daha fazla olduğu görüldü. Ancak diyetin beyaz madde lezyonları veya beyin kanaması oluşumuyla ilişkisi kanıtlanmadı.

Yapılan araştırmalar, günlük olarak tüketilen bazı bitki çaylarının sağlığa faydalarını kanıtladı. Buna göre düzenli tüketildiğinde beyin fonksiyonlarını düzenleyen bitki çayları şöyle;