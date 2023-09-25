Beynin küçülmesini engelliyor! Bir bardak içtiğinizde beyin hücrelerini yeniliyor

Araştırmacılar, yaş ortalaması 66 olan ve demans tanısı olmayan 4.213 katılımcıyla çalıştı. Hepsinden 1 ay boyunca genellikle ne yediklerini değerlendiren anketleri doldurmaları istendi. Anketlerde yer alan besin grupları arasında sebzeler, meyveler, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, kuruyemişler, süt ürünleri, balık, çay, doymamış yağlar, kırmızı et, işlenmiş et, şekerli içecekler ve tuz yer aldı.
Dr. Vernooij ve ekibi, beslenme kurallarına göre bireysel diyetlerin kalitesini değerlendirdi ve her diyet türüne sıfırdan (en az sağlıklı) 14'e (en sağlıklı) kadar bir puan verdi. Araştırmacıların değerlendirmesine göre sağlık için en iyi diyetler sebze, meyve, kuruyemiş, tam tahıl, süt ürünleri ve balık içeriği açısından zengin olan ve çok az şekerli içecek içeren diyetlerdi.
Ortalama olarak katılımcıların diyetleri yedi puan aldı. MRI taramaları ayrıca bu popülasyon örneğindeki ortalama toplam beyin hacminin 932 mililitre olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca beyindeki bilişsel bozukluklarla ilişkili beyaz madde lezyonlarının ve ciddi olmayan beyin kanamalarının sayısını belirlemek için MRI taramalarını kullandı. Hipertansiyon vakaları, sigara içme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri de dahil olmak üzere, beyin hacminin küçülmesiyle ilgili olabilecek diğer genel sağlık bilgileri de toplandı.
Spesifik olarak, daha iyi beslenme alışkanlıklarına sahip bireylerin, daha az sağlıklı beslenmeye sahip akranlarına kıyasla beyin hacmi açısından ortalama 2 mililitre daha fazla olduğu görüldü. Ancak diyetin beyaz madde lezyonları veya beyin kanaması oluşumuyla ilişkisi kanıtlanmadı.
Yapılan araştırmalar, günlük olarak tüketilen bazı bitki çaylarının sağlığa faydalarını kanıtladı. Buna göre düzenli tüketildiğinde beyin fonksiyonlarını düzenleyen bitki çayları şöyle;
YEŞİL ÇAY:
Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çayın beyin üzerindeki etkileri yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı.
İsviçre'deki Basel Üniversite Hastanesi'nden araştırmacılar, 27,5 gram yeşil çay ekstresi içeren içecek tüketmeyi kabul eden sağlıklı kişilerin, beynin çalışma belleğiyle bağlantılı alanlarında daha yoğun aktivite sergilediğini ortaya çıkardı.
Yeşil çay ekstraktını tüketen katılımcıların, öğrenme, hafıza süreçleri ve karar verme ile ilgili iki bölge olan beynin ön ve parietal lobları arasında daha iyi bağlantıya sahip olduğu anlaşıldı.
2017 yılında Amerikan Kimya Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, yeşil çayda bulunan epigallokateşin gallat adı verilen bu tür bir polifenolün, beta-amiloid plakları oluşturan "yapı taşları" ile etkileşime girerek Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.
Yeşil çay aynı zamanda pankreas kanserini de önlemesiyle biliniyor. Yeşil çay, vücutta oluşan tümör hücrelerini küçültüyor.
YASEMİN ÇAYI:
Yasemin çayı, fiziksel sağlığı iyileştirdiği gibi aynı zamanda vücuttaki stres seviyesini azaltıyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Eliezer Flescher, yasemin bitkisinde bulunan jasmonik asitten elde edilen bir bileşik olan metil jasmonatın rahim ağzı kanseri hücrelerinin ölümüne neden olduğunu fark etti.
Avrupa Uygulamalı Fizyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma, yasemin çayı kokusunun rahatlatıcı olduğunu, sinirleri sakinleştirebildiğini ve ruh halini düzenlemeye yardımcı olabileceğini açıkladı.
ROOİBOS ÇAYI:
Antioksidan özelliklere sahip bir diğer çay türü ise Güney Afrika'ya özgü Aspalathus linearis bitkisinden hazırlanan rooibos veya "redbush çayı"dır. Araştırmalar, rooibosun antioksidan etkilerinin yeşil çay kadar güçlü olmasa da benzer olduğunu öne sürüyor.
Yapılan bir araştırma, rooibos çayındaki antioksidanların karaciğeri oksidatif stresten koruyabildiğini ve bu organın hasara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.
HİBİSKUS ÇAYI:
Araştırmalar, ebegümeci kaliksi ve ebegümeci yapraklarından elde edilen ekstraktların en yaygın çeşit olarak kullanılan hibiskus yapraklarının antioksidan ve antitümör etkileri olduğunu ileri sürdü.
Bu nedenle, hücresel düzeyde serbest radikallerin yaşlanma etkisine karşı koruma sağlamanın yanı sıra belirli lösemi hücresi türleriyle de savaşabilirler.
Hibiskus çayı aynı zamanda kardiyovasküler faydalarla da bağlantılı olup, sırasıyla sistolik ve diyastolik kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.