Bilim dünyası ’kanserin katili’ olarak açıklıyor! İşte kansere meydan okuyan besin

En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, son yıllarda sağlık alanında meydana gelen gelişmeler sayesinde artık erken tespit eidlebiliyor ve yaşam şansı artıyor. Uzmanlar, yapılabilecek en önemli şeyin kanseri önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek olduğunu belirtiyor. Peki, kanseri önleyen besinler hangileri? İşte sağlıklı bir beslenme rutininde mutlaka olması gereken besinler...

MEYVE VE SEBZELER:

Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı), turuncu meyve ve sebzeler (havuç, tatlı patates), brokoli, lahana, biber ve domates kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.