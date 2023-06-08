Bilim dünyası ’kanserin katili’ olarak açıklıyor! İşte kansere meydan okuyan besin

En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, son yıllarda sağlık alanında meydana gelen gelişmeler sayesinde artık erken tespit eidlebiliyor ve yaşam şansı artıyor. Uzmanlar, yapılabilecek en önemli şeyin kanseri önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek olduğunu belirtiyor. Peki, kanseri önleyen besinler hangileri? İşte sağlıklı bir beslenme rutininde mutlaka olması gereken besinler...
MEYVE VE SEBZELER:
Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı), turuncu meyve ve sebzeler (havuç, tatlı patates), brokoli, lahana, biber ve domates kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
TURUNÇGİLLER:
Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, kansere karşı koruyucu etkileriyle bilinir.
SARIMSAK VE SOĞAN:
Sarımsak ve soğan gibi allium familyasına ait sebzeler, fitokimyasallar ve sülfür bileşikleri içerir. Araştırmalar, bu sebzelerin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermiştir.
YEŞİL ÇAY:
Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengindir ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Düzenli yeşil çay tüketimi, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir.
SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR:
Yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu besinlerin düzenli tüketimi, bazı kanser türleri (meme, prostat) riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
TAM TAHILLAR:
Kepekli tahıllar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.