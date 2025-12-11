Bilim dünyası şokta: Bu yöntem sadece kilo vermiyor… Beyninizi ve bağırsaklarınızı yeniden programlıyor!

DEĞİŞİMİN MERKEZİ BİLİNMİYOR

Bu değişimlerin hangi mekanizmayla ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak beyin ve bağırsak arasındaki sıkı ilişki, belirli beyin bölgelerinin hedeflenmesiyle iştahın ve besin alımının kontrol altına alınabileceğini düşündürüyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle yapılan taramalarda, iştah ve bağımlılık davranışlarını düzenleyen beyin bölgelerinde belirgin aktivite değişimleri gözlendi.

Kan analizleriyle incelenen bağırsak mikrobiyomu değişikliklerinin, belirli beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğu da saptandı. Çin Ulusal Geriatri Kliniği'nden tıp bilimcisi Xiaoning Wang "Bağırsak mikrobiyomu ile beyin arasındaki iletişim oldukça karmaşık ve çift yönlü bir yapıya sahip. Mikrobiyom, sinirler ve kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşan nörotransmiterler ve nörotoksinler üretir. Beyin de yeme davranışını kontrol ederken, bağırsak yapısını değiştirir" dedi.