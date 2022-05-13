Bilim insanları en iyisini keşfetti! Bu kahve kalbinize koruma kalkanı oluyor

Norveç’te yapılan bir çalışma, kahvenin hangi türünün en iyisi olduğunu tespit etti. Kalp krizine dair etkileri üzerine yapılan bu çalışmada filtre kahvenin kolesterol seviyesini en az artıran tür olmasının yanı sıra kalp-damar sağlığı için de daha faydalı olduğu bildirildi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.05.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:29

Araştırmada, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin çok daha iyi olabileceği sonucuna ulaşıldı. "TÜKETİLMESİ GEREKEN KAHVE ÇEŞİDİ…" Bilim insanları, içilen kahve türünün kanda biriken ve kalp hastalığına sebep olan tıkanıklıklarla ilişkili olabileceğini ve kolesterolü nasıl düzeltebileceğini inceledi.

20 binden fazla kişinin incelendiği bu çalışmada, kişilerin günlük kahve alışkanlıkları baz alındı. Bu çalışmada gruplama, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5'ten fazla olarak değerlendirildi. Kahve türleri ise filtre, toz veya kapsül olarak ele alınmasının yanı sıra bilim insanları, kadınlar ve erkekler arasındaki farklı kahve tüketim alışkanlıklarını da keşfetti. Bu çalışmaya göre, kadınlar günde ortalama 4 fincandan az kahve içerken, erkeklerin ise ortalama 5 fincan kahve içtiğini tespit etti.