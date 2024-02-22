Bilim insanlarından ilginç araştırma: "Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! En uzun yaşayacak olanlar..."

İsveç’te gerçekleştirilen bir araştırma, dünya medyasında hayli gündem oldu. Uzmanlar ayak boyu ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırma yeniden dünya medyasının gündemine geldi. Uzmanlar ayak boyu ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi. Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı. Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.

Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.