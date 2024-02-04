Bilim kurguydu gerçek oldu! "Beyni ele geçirilen insanlık": Elon Musk'tan korkutan teknoloji: Neuralink

Elon Musk’un kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. Amacı ise daha sağlıklı bir insanlık! Peki, hastalıklardan insanları korumayı hedefleyen bu çip ile beynimiz kontrol altına alınabilir mi? Yeni bir çağa giriş yaptığımız bu teknolojinin risk ve faydalarını uzmanıyla konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Yıllardır konuştuğumuz ancak çoğu insanın komplo teorisi diyerek gülüp geçtiği bir reknoloji daha hayatımıza giriş yaptı. Elon Musk'un kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi. 'Telepati' adı verilen çip, uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş insanlara umut olacak. Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip olduğunu hayal edin. Hedef bu" dedi. Gerçekten de hedef bu mu dersiniz? Daha sağlıklı bir dünya için atılmış küçük bir adım mı? Bu çip daha çok insanın beynine yerleştirildiğinde neler olacak? İnsanı kontrol etmek, iradesi dışında bir şeyler yaptırmak mümkün olacak mı? İnsanlık artık bilgisayar gibi bir araç olmadan aynı işlemleri yapabilecek mi? Evdeki akıllı makinelerimiz ile telepati yöntemi ile mi iletişim kuracağız? Tüm alışkanlıklarımızı ve düşüncelerimi bilen bu çip bu bilgileri kimlerle paylaşacak? En önemlisi, bir uzvumuz haline gelebilecek olan bu cip kim ya da kimler kontrol edebilecek? Geleceği şekillendirecek bu yeni buluş, hepimizin kafasında binlerce soru oluşturdu? Biz de tüm sorularımızı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile konuştuk.





ÇİPLERİN AMACI NEDİR?

Neuralink'in amacı, insan beynini bilgisayarlarla daha yakından entegre etmektir. Bu, insanların çevreleriyle daha verimli ve doğal bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyacaktır. Elon Musk, Neuralink teknolojisinin, insanların daha yaratıcı, üretken ve akıllı olmalarını sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca, bu teknolojinin engelli insanların hayatını iyileştirmeye ve yeni tıbbi tedaviler geliştirmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Aslında arkasında planlanan nasıl bir gelecek olacak? Neuralink teknolojisinin potansiyeli, bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda, insanların yaşamları ve dünyayı algılama şekilleri kökten değişebilir. Misalen, insanlar yalnızca düşüncelerini kullanarak bilgisayarları kontrol edebilir, çevreleriyle daha verimli bir şekilde etkileşime girebilir ve hatta yeni beceriler öğrenebilirler. Bu, insanların daha yaratıcı, üretken ve akıllı olmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca, Neuralink teknolojisi, engelli insanların hayatını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Buna örnek vermek gerekirse, felçli insanlar, yalnızca düşüncelerini kullanarak hareket edebilirler. Bu, onların bağımsız bir şekilde yaşamalarına ve üretken olmalarını sağlar.