Bilim Kurulu üyesi açıkladı! TURKOVAC, Omicron'a karşı koruyuculuk sağlıyor mu?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:01

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti. Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi. Avrupa'daki verilerde Omicron'daki bu süre iki veya üç hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir özelliği var Omicron'un." diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu: "Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC'ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil."

HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti. Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.