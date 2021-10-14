Bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Üçüncü doz gerekli mi?

9 ve 27 Eylül tarihleri arasında, İngiltere'de yaklaşık 100 bin kişinin evde alınan sürüntü örneklerinden elde edilen verilere bakılarak aşılama etkinliği ölçüldü. Buna göre ikinci doz aşıyı olanlarda, 3 ila 6 aylık dilimde enfeksiyon (Kovid-19) yayılma hızı yüksek bulunarak aşının etkinliğinin azalmaya başladığı tespit edildi. İkinci aşıdan üç ila altı ay sonra enfeksiyon oranları (yayılma hızı) yeniden yüzde 0.55'e yükseldi.