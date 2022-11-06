Bilmeden her gün tüketiyoruz... Tükettiğiniz anda vücutta iltihaplanma yapıyor!

İltihaplanma, vücutta kronik hastalığa yol açan bir dizi reaksiyondaki ilk domino taşıdır. Enflamasyon olarak da bilinen iltihaplanma, yaşam tarzı faktörleri tarafından yönlendirilir: ne yediğimiz, nasıl hareket ettiğimiz, ne kadar uyuduğumuz ve ne kadar stresli olduğumuz. Zamanla, bu yaşam tarzı faktörleri, vücutta yüksek kan şekeri, kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi sağlık koşullarıyla kendini gösterecek şekilde yüksek düzeyde iltihaplanma oluşturabilir İltihaplanmayı artıran ve en önemli suçlulardan bazıları olduğu bilinen çeşitli yiyecekler var. Bunlar, şeker oranı veya yağ oranı yüksek, yüksek oranda işlenmiş gıdalar olma eğilimindedir.

YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU (HFCS)

Bu yapışkan madde, başlangıçta düşünülenden daha kötü etkilere sahip olduğu ortaya çıktı. Mısır şurubu onlarca yıldır piyasada olsa da, yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) rafta daha dayanıklı olması için özel olarak üretilmiştir. Değişiklikler, gıda üreticisi için bir kazanç iken; sağlığımız için fazlasıyla zarara neden oluyor.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğer tarafından sindirilir ve emilir. Ayrıca vücutta geniş çapta dağılan yağlar üretir. HFCS'nin aşırı tüketimi, insülin direncine ve zamanla kilo alımına yol açar. RD'den Lisa Andrews, "yüksek fruktoz ve yağ oranı yüksek bir diyet, iltihaplanma ve oksidatif stres ile birlikte yağlı karaciğer ve glikoz intoleransına yol açabilir" diyor. Bazı araştırmalar, fruktozun hücresel düzeyde inflamatuar değişiklikleri tetiklediğini öne sürüyor. Bu reaksiyon büyük ölçüde doza bağlıdır ve HFCS, gıda sistemimizdeki en güçlü fruktoz kaynaklarından biridir!