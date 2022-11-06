Bilmeden her gün tüketiyoruz... Tükettiğiniz anda vücutta iltihaplanma yapıyor!

İltihaplanma, vücutta kronik hastalığa yol açan bir dizi reaksiyondaki ilk domino taşıdır. Enflamasyon olarak da bilinen iltihaplanma, yaşam tarzı faktörleri tarafından yönlendirilir: ne yediğimiz, nasıl hareket ettiğimiz, ne kadar uyuduğumuz ve ne kadar stresli olduğumuz.
Zamanla, bu yaşam tarzı faktörleri, vücutta yüksek kan şekeri, kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi sağlık koşullarıyla kendini gösterecek şekilde yüksek düzeyde iltihaplanma oluşturabilir İltihaplanmayı artıran ve en önemli suçlulardan bazıları olduğu bilinen çeşitli yiyecekler var. Bunlar, şeker oranı veya yağ oranı yüksek, yüksek oranda işlenmiş gıdalar olma eğilimindedir.
YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU (HFCS)
Bu yapışkan madde, başlangıçta düşünülenden daha kötü etkilere sahip olduğu ortaya çıktı. Mısır şurubu onlarca yıldır piyasada olsa da, yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) rafta daha dayanıklı olması için özel olarak üretilmiştir. Değişiklikler, gıda üreticisi için bir kazanç iken; sağlığımız için fazlasıyla zarara neden oluyor.
Yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğer tarafından sindirilir ve emilir. Ayrıca vücutta geniş çapta dağılan yağlar üretir. HFCS'nin aşırı tüketimi, insülin direncine ve zamanla kilo alımına yol açar. RD'den Lisa Andrews, "yüksek fruktoz ve yağ oranı yüksek bir diyet, iltihaplanma ve oksidatif stres ile birlikte yağlı karaciğer ve glikoz intoleransına yol açabilir" diyor. Bazı araştırmalar, fruktozun hücresel düzeyde inflamatuar değişiklikleri tetiklediğini öne sürüyor. Bu reaksiyon büyük ölçüde doza bağlıdır ve HFCS, gıda sistemimizdeki en güçlü fruktoz kaynaklarından biridir!
TRANS YAĞ
Kısmen hidrojene yağ olarak da bilinen trans yağ, iltihaplanmaya bilinen bir katkıda bulunur ve kronik hastalık riski ile doğrudan ilişkilidir. HFCS'ye benzer şekilde, ürünleri rafta daha dayanıklı hale getirmek için trans yağ oluşturuldu. Gıda endüstrisi için raf tasarrufu sağlayan özellikleri öne çıkarken, sağlığımız bu yararın aksine farklı düzeylerde zarar görmeye başladı.
Trans yağ oranı yüksek bir beslenme düzeni, iltihaplanma belirtilerinde artış ile yakından ilişkilidir. Bu hidrojene yağlar, özellikle vasküler belirteçleri artırarak kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler durumlar için artan bir riske yol açar.
OMEGA-6 YAĞLARI
Omega-6 yağları, bitki bazlı çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA'lar) kaynaklarında bulunur. PUFA'lar soya fasulyesi yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı ve bitkisel yağ gibi yağlarda bulunur ve hepsi PUFA'dır. Kendi başlarına, bu yiyeceklerin hepsi kötü değildir. Bununla birlikte, omega-6 yağlarında yüksek ve omega-3 yağlarında düşük bir diyet doğal olarak inflamatuardır.
Omega-3'ün omega-6'ya oranı, omega-3 doğası gereği anti-inflamatuar olduğundan, aslında inflamatuar belirteçleri iyileştirebilir. Nicole Stefanow, "Tüm omega yağ asitleri sağlıklı bir diyetin parçası olsa da, tüm omegalar eşit yaratılmamıştır. Omega-6 yağ asidi, vücudumuzdaki uygun hücre işlevini desteklemeye yardımcı olur.
Ancak çok fazla omega-6 soya, mısır ve ayçiçeği gibi bitkisel yağlar, iltihaplanmaya ve iltihapla ilgili hastalıklara katkıda bulunabilir. Tersine, yağlı balık ve deniz ürünleri gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar, iltihabın azalması ve bununla ilişkili koşullarla bağlantılıdır."
RAFİNE UN
İşlenmiş gıdalar kesinlikle iltihabı artırma konusunda bir üne sahiptir ve rafine unlar en büyük suçlulardan biridir. Rafine unlar özellikle basit karbonhidratlarda yüksektir. Yüksek lifli, karmaşık karbonhidratlı meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, rafine un açısından zengin bir diyet, kan şekerinde artış, kilo alımı ve kronik hastalık riskinin artmasıyla ilişkilidir.
Beslenme uzmanı Vandana Sheth, "rafine un öğütülür ve kepek, tohum ve lif gibi besinlerden arındırılır. Araştırmalar, rafine unun iltihaplanmayı artırabileceğini gösteriyor. Bağırsak bakterileri ve obezite, inflamatuar bağırsak hastalığı riskini artırır. Rafine tahıllar/un ayrıca kan şekerinde ani yükselmelere ve inflamatuar yanıtta artışa neden olabilir." diyor. Yüksek lifli karbonhidratları seçmek, uzun vadeli sağlık, kilo kaybı ve iltihaplanmayı azaltmak için en iyisidir. Enflamasyonu azaltmaya başlamak için bu düşük karbonhidrat seçeneklerini göz önünde bulundurun.