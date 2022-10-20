Binlerce kadın 11 yıl boyunca takip edildi! Bu hata kansere neden oluyor

34 binden fazla kadının 11 yıl boyunca takip edilerek gerçekleştirildiği bu önemli çalışmayı değerlendiren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol, kalıcı düzleştiricilerde bulunan paraben, bisfenol A, çeşitli metaller ve formaldehit gibi endokrin bozucu kimyasal maddelerin östrojen hormonu dengesini bozduğunu ve östrojene bağlı gelişen kadın kanserlerini tetiklediğini söyledi. İşlem yapılırken yüksek ısı ile maşa yapılmasının da bu maddelerin kafa derisinden emilimini kolaylaştırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Şenol, çalışmaya göre bu işlemi yaptıran her 42 kadından birinde, rahim zarı kanserine rastlandığını kaydetti. Araştırmaya göre yılda bir kez bile bu işlemi yaptıran kadınlarda, rahim zarı kanseri gelişme riski artıyor. 25 yıllık Kuaför Alper Damdelen ise, yeni nesil kalıcı saç düzleştiricilerde 'formaldehitin' yer almadığını, kadınların özellikle daha ucuza, kendi kendilerine evde yapmak üzere internetten kolayca satın aldığı bazı ürünlerin tehlike saçtığını vurguladı.

"SICAK MAŞA KİMYASALLARIN EMİLİMİNİ ARTIRIYOR"

Doç. Dr. Şenol bu çalışma sonuçlarının, çok büyük bir örneklem ile çok uzun bir süreye yayılması nedeniyle çok önemli olduğunu belirterek, "Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmacılarının yaptığı çok önemli, çok büyük bir çalışma. 34 bin kadının 11 yıl boyunca takip edildiği bu araştırmaya göre, özellikle kalıcı saç düzleştiricilerin kullanımı, içinde parafenilendiamin (PPD), paraben, formaldehit ve östrojen salgılanmasına neden olan maddeler içeren düzleştiricilerin, rahim zarı kanserini ciddi şekilde artırdığı ortaya çıktı. Yılda 4'ten daha fazla bu işlemi yaptıran kadınlar ciddi risk altındalar. Saç düzleştirme sırasında kullanılan o sıcak maşa, kafa derisinin ısınmasına sebep olarak buradaki kan akımını artırıyor ve bu da kanserojen maddelerin vücut tarafından emiliminin daha fazla olmasına neden oluyor" dedi.

KALICI SAÇ BOYALARI YUMURTALIKLARI ETKİLİYOR

Aynı araştırma ekibinin, 'The Sister Study' çalışması kapsamında geçtiğimiz yıl da kalıcı saç boyasının yumurtalık kanseri riskini artırdığına dair sonuçlar elde ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şenol, "Bu maddelerin kadın doğum organlarının farklı bölgelerinde de kanserojen etkisi ayrıca araştırılmış. Aynı ekip bir yıl önce de yumurtalık kanseri ile ilgili böyle bir çalışma yürütmüş ve o çalışmada da aynı örneklem grubu değerlendirilmişti. Buna göre saç boyası ve ağartıcılar, yumurtalık kanseri riskini daha çok artırırken, kalıcı saç düzleştiricilerin ise rahim zarı kanserini ciddi şekilde artırdığı kaydedilmiş. Çalışmaya göre 42 kadından bir tanesinde, rahim zarı kanseri tespit edilmiş. Bu, oldukça yüksek bir oran. Kuaföre giden 42 kadının her birinin rahim zarı kanseri riski çok yüksek demek bu. Yılda bir defa bile yaptırsa, risk yine yükseliyor" şeklinde konuştu.