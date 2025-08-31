Bir dakikalık video için ömür boyu pişmanlık! Sosyal medya akımları hayatı tehdit ediyor



NICKI MINAJ AKIMI NEDİR?

TikTok ve Instagram gibi platformlarda yükselen Stiletto Challenge, Nicki Minaj'ın 2013 tarihli 'High School' müzik videosundaki ikonik bir pozu yeniden canlandırarak başladı. Minaj, havuz kenarında stilettolarıyla çömelmişken bacağını çaprazlayarak dengede duruyor challenge, kullanıcıların bu pozu kendi yorumlarıyla yeniden yaratmasını içeriyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Minaj'ın iki ayakla zeminde kalarak yaptığı bu pozdan bir adım ileriye gittiler. Şimdilerde challenge, bireylerin tek ayak üzerinde veya dengesiz objeler (örneğin, şişe, çorba konservesi, Jenga bloğu, trafikteki koni, hatta surf tahtası) üzerinde yüksek topuklu ayakkabılarla denge kurmayı içeriyor.



KORKU DOLU MEYDAN OKUMALAR

Sosyal medyanın ışığı parlak, ama bazen bu ışık, düşmemize sebep olacak kadar keskin olabilir. Sosyal medya, hayatımızın en güçlü eğlence ve paylaşım alanlarından biri haline geldi. Ancak işin bir de karanlık yüzü var: 'challenge' adı verilen meydan okumalar. Eğlenceli gibi görünen bu akımlar, gençler arasında hızla yayılıyor ama arkasında ciddi tehlikeler barındırıyor. Sosyal medyada özellikle 12-15 yaş arasındaki çocuklar arasında hızla yayılan akımlar, masum gibi görünse de ciddi fiziksel ve psikolojik riskler taşıyor. Blackout Challenge (bayılma oyunu), gençlerin kendi kendini boğarak bayılmaya çalıştığı bir oyun ve ölüm riski içeriyor. Tide Pod Challenge, çamaşır deterjanı kapsüllerinin yenmesini içeriyor ve zehirlenmeye yol açabiliyor. Benzer şekilde Cinnamon Challenge, tarçın tozunu yutmaya dayalı bir meydan okuma olup boğulma ve akciğer hasarı riski taşıyor. Fire Challenge ise vücudu yanıcı maddeyle kaplayıp ateşe verme üzerine kurulu ve ciddi yanıklara sebep olabiliyor. Salt and Ice Challenge, deriye tuz sürüp buzla bastırmayı içeriyor, bu da donma ve cilt yanıklarına yol açıyor.