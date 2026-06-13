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Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor! Çorum leblebisi hakkında dünyanın peşine düştüğü o pişirme sırrı

Türkiye’de yediden yetmişe herkesin severek tükettiği meşhur Çorum leblebisi, arkasında sakladığı haftalar süren akılalmaz yapım sırrıyla ezberleri tamamen bozdu! Marketten alıp sıradan bir çerez gibi tükettiğimiz o çıtır çıtır lezzetin meğer usta ellerde nasıl dev bir gastronomi hazinesine dönüştüğü ilk kez deşifre oldu. Dünyaca ünlü gurmelerin ve UNESCO’nun bile radarına giren bu gizemli süreç bakın neymiş...

Bazı şehirler vardır; sizi ilk karşılayan tarihi olur. Bazıları doğasıyla büyüler. Bazıları ise daha ilk lokmada kalbinize yerleşir. Çorum, benim için işte tam da böyle bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Çorum'da düzenlenen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri'ne katılma fırsatı buldum. Üç gün boyunca yalnızca yemek pişirilmedi; kültür, tarih, gelenek ve emek, ateşin etrafında yeniden anlatıldı. Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği bu etkinlik, yalnızca başarılı değil, aynı zamanda vizyoner bir organizasyondu.

EŞSİZ PİŞİRME TEKNİKLERİ

Açık ateşin başında yükselen dumanlar arasında bir şeyi çok net gördüm: Çorum artık sadece leblebinin başkenti değil. Binlerce yıllık Hitit mirasıyla, coğrafi işaretli ürünleriyle, güçlü mutfak hafızasıyla ve bu mirası geleceğe taşıma kararlılığıyla gastronomi dünyasında çok daha büyük bir hikâye anlatıyor. Bugün yürütülen Gastro Çorum çalışmaları ve UNESCO hedefi düşünüldüğünde, Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasının hiç de uzak bir ihtimal olmadığını söylemek mümkün. Çorum obası da sergilenen lezzetlerde pişirme teknikleri konusunda Çorum'un eşsiz olduğunu gördüm.