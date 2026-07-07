Bir kez deneyen tarifini istiyor! Çay saatine damga vuran lezzetler

MALZEMELER 1 paket eritilmiş tereyağı 1 su bardağı sıvı yağ 2 yumurta (sarısı ayrılacak) 4 yemek kaşığı rezene tohumu 2 paket kabartma tozu Yarım su bardağı pudra şekeri 2 çay kaşığı tuz Aldığı kadar un (yaklaşık 6 bardak) YAPILIŞI: Önce tereyağını eritip, soğutuyoruz. Daha sonra sıvı yağ, yumurta akları, rezene tohumu, kabartma tozu, pudra şekeri ve tuzu ilave ederek, karıştırıyoruz. Azar azar un ekleyerek, kulak memesi kıvamında hamur yoğuruyoruz. Fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Tepsiye dizip, üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MISIR UNLU TUZLU KURABİYE

MALZEMELER

150 gram tereyağı

2 yumurta (birinin sarısı ayrılacak)

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1.5 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı mısır unu

2.5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Bir yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI: Mısır unu ve un hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp, yoğuruyoruz. Üzerine mısır ununu katıp yoğurmaya devam ediyoruz. En son beyaz unu ekleyip, yoğuruyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz, susam ve çörek otu serpiyoruz. 180 derecedeki fırında pişiriyoruz.