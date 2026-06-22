Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Bamya ile hazırlanan bu tarifler damak çatlatıyor

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla olan bamyalı tarifler var. Bamyanın ana yurdunun Amerika ve Asya kıtaları olduğu yönünde bir görüş bulunsa da, Amerika kıtasının keşfinden önce de Afrika'da bamyanın yetiştirildiği biliniyor. Ebegümecigillerden olan bamya, ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyor. Balıkesir bamyası ve sultani bamya olarak tabir edilen iri çeşitleri tazeyken, Amasya bamyası kurutularak yenilir. Bamya; taze olarak tüketilmesinin dışında, kurutularak, dondurularak ve konserve yapılarak da saklamaya uygun bir sebze. Bamya tohumları ayrıca kahveye benzer bir içecek yapımında da kullanılır.