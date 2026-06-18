Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Çay saatlerini şölene çeviren 4 lezzet

Bizim kültürümüzde çay saati sadece bir öğün değildir. Küçük mutlulukların büyük sofralara dönüştüğü, dostluğun ince belli bardakta demlendiği özel bir ritüeldir. Kimi zaman komşu çat kapı gelir, kimi zaman çocuklar okuldan döner, kimi zaman da "Bugün kendime güzel bir sofra kurayım" dersiniz. İşte o anlarda mutfağın en güzel sihri devreye girer. Ben çay sofralarını kalabalık ama zahmetsiz severim. Bir tuzlu, bir poğaça, hafif bir tatlı ve mevsime yakışan ferah bir eşlikçi… Gerisi zaten sohbetin marifeti. Bugün sizlerle misafirlerin tarifini isteyeceği, yapımı kolay ama sunumu şık 4 favori tarifimi paylaşıyorum.