Bir kez tüketen hastalık nedir bilmiyor! Kanseri önleyen mucize

Acai meyvesi, Güney Amerika'da yetişen küçük, koyu mor renkli bir meyvedir. Son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Kolesterolden cilt sağlığına kadar birçok faydası bulunan acai meyvesinin bazı çalışmalarda kanseri önlediği de anlaşılmıştır. Acai meyvesinin bazı faydaları şunlardır: