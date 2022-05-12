Bir kişiyi tanımak için önce burnuna bakın! Burun şekline göre karakter analizi…

Genel bir kategorilendirme ile sunulan burun tipleri konusunda, günlük hayatta karşılaştığımız birçok insanın davranışları arasında bir paralellik kurulduğunda bakın neler ortaya çıktı.

Kendilerine güvenleri düşük olabilir. Genellikle kesin olmayan veya dar görüşlere de sahip olabilirler. Özgürlüklerine düşkün olmakla birlikte zaman zaman kıskanç biri haline dönüşebilirler.

Ucu aşağıya doğru eğimli olan bu burun tipine sahip kişiler, hayatta cesur karar verebilme ve net düşünme yeteneğine sahip. Aynı zamanda iyi bir meydan okumadan da kaçınmazlar. Orta yaşa geldiklerinde oldukça gelişmiş bireyler haline gelmeleri kaçınılmazdır.

KEMERLİ BURUN

Kemerli burun genellikle kişinin stratejik biri olduğunun göstergesidir. Bu durum aynı zamanda girişimci olan, iyi bir zihinsel güdüye ve dayanıklılığa sahip bir kişinin işaretidir.

DÜZ BURUN

Genellikle burun deliklerini görünür kılan ve bir ucu yukarıya dönük olan bu tür küçük buruna sahip olan kişiler, ruhsal ve fiziksel olgunluğa erişmekte zorlanırlar. Dünya ve her türden insan hakkında bilgili olduklarını iddia edebilirler ve aynı zamanda kaygısız tavırları onları zor durumda bırakabilir.