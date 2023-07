Bodrum’un ruh hali, bipolar! Bir cennetin karamsar yüzü

KIŞLARI DİNGİN, SAKİN YAZ AYLARINDA ERGEN

KLİNİK PSİKOLOG ESRA EZMECİ:

Bodrum Bodrum...

Adına şarkılar yazılan...

Değil anlatılarak yaşanılarak bile bitirilmeyen...

Yaz tatillerinin hiç değişmeyen açık ara en sevilen tatil beldesi Bodrum. Peki bir de Bodrum'a sorsak her şey göründüğü kadar güzel mi diye? Bodrum bir insan olsaydı dile gelip içindekileri anlatsaydı eğer... Belki de her şey dışarıdan göründüğü gibi değildir, hiç düşündünüz mü?

"Merhaba ben Bodrum, insanların sezon açılışından sonuna kadar akın ettiği, yerleşik nüfusun yaz sezonunda binlerce kat arttığı, insanların kendini eğlendirdiği denize güneşe doyduğu bir beldeyim. Yazın her şey çok güzel; çoluk çocuk genç yaşlı, her yer cıvıl cıvıl fakat ya kışın... Okullar açılmaya başlarken yavaş yavaş cıvıltım sönmeye başlar, hele okullar açılıp da havalar soğuyup mevsim sonbahara döndüğünde artık bana uğrayan olmaz, hep vedalar başlar benim için. Bahar ve yaz aylarında olan neşem yerini, hüzünlü yalnız bir sonbahara sonra da kışa bırakır. Bazen kendimi insanları mutlu etmek için kullanılmış hissederim ama bir de beni hiç terk etmeyenler var, onlar sayesinde her şey katlanılır oluyor.

Ve ben Bodrum...



Yıllar içinde şunu öğrendim. Gelip geçene odaklanmayıp bende kalıcı olanlara, beni yazımla kışımla her halimle sevenlerle var olmayı öğrendim. Beni Bodrum yapan güzel insanlara selam olsun..."