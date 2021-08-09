Boğazımızdaki yumru hissi: Neden en üzgün anlarımızda ortaya çıkıyor?

Yoğun duygu durumlarında yaşadığımız biyolojik değişimler, ağrı, yanma veya "boğazda yumru" gibi hislerle kendisini belli ediyor. İşte bunun çok merak edilen sebebi.

GLOBUS HİSSİ

Globus hissi olarak da adlandırılan bu durum, çok üzgün olduğumuzda nefes borusu kapağı olarak bilinen glotiste ortaya çıkıyor. Üzüldüğümüzde bu bölgede ortaya çıkan karmaşık sinyaller, yutkunmamızı engelliyor.

SİNİR SİSTEMİ

Parasempatik ve sempatik olarak ikiye ayrılan sinir sisteminin çalışma şeklinden kaynaklanan bu durum, farklı sinyallerin bir arada çalışmasından kaynaklanıyor. Sempatik sistem, savaş ya da kaç sistemimizin işlemesini sağlarken parasempatik sinir sistemi ise sakinleşmemizi sağlayan hormonları salgılıyor.

YOĞUN ÜZÜNTÜ

Sempatik sinir sistemi, yoğun üzüntü duyduğumuz anlarda bunu bir tehlike olarak kabul ederek nefes borusu kapağı olan glotise sürekli açık kal mesajı verir. Böylece daha fazla oksijen alarak hayatta kalmaya çalışır. Nefes borusu kapağı her yemek yediğimizde açıp kapansa da yoğun üzüntü sırasında sürekli açık kalırken yanal krikoaritenoid, aryepiglotik ve tiroepiglot adlı fonksiyonlar tarafından da kapanmaya zorlanır.

Saniyeler süren bu sinyaller sonrasında glotisin yaşadığı iki taraflı zorlanma, boğazımızda bir yumru hissi oluşturuyor.