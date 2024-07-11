Boyun fıtığının en büyük sebebiymiş meğer! Eğer yastığınız...

Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, “Uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasında ki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik bir yastığın olmasında fayda var" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:30 PAYLAŞ ABONE OL

Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Özgür Baran, boyun fıtığı hastalarının genellikle yanlış uyuma pozisyonu ve masa başı meslek gruplarında daha fazla rastladığını söyledi. Boyun fıtığının ne olduğuna değinen Dr. Baran, omurgadaki diskler arasında elastik yapıda olan diskin, omurilik kanalına ve kollara giden sinirlere bası yapmasıyla oluşan bir durum olduğunu ifade etti.



"Daha çok bize boyun ağrısı, boyun da uyuşma, kollara, ellere hatta parmaklara ulaşan uyuşmalar şeklinde gelir" diyen Dr. Baran, "Özellikle masa başında çalışan ve sabit bir noktaya bakıp boynu hareketsiz kalan meslek gruplarında daha çok rastlarız. Veya diş hekimlerinde, boynu daha çok fleksiyon hareketleri ile ön tarafta tutan insanlarda bunu daha çok görürüz. Ya da yukarı doğru kafasını kaldıran telefonu baş ve omuz arasında uygunsuz bir şekilde kullanan kişilerde boyun fıtığına daha çok rastlarız" dedi.