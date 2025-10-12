Boyunda fark edilmeyen tehlike! Vücudun tüm sistemlerini ele geçiriyor...

DENİZ ÜRÜNLERİNDE BOL BULUNUR İyotun, tiroit hormonu üretiminde, fetüsün ve bebeğin gelişiminde de temel rol oynayan unsurlardan biri olduğunun altını çizen Uzm. Dr. İmre, "Fakat insan vücudu iyot üretemez. Bu nedenle sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak düzenli bir şekilde vücuda temini gereklidir" diyerek, iyotu nasıl alabileceğimizi şöyle sıraladı:



DSÖ'DEN KÜRESEL KAMPANYA

Uzm. Dr. İmre, DSÖ'nün raporuna göre, iyot eksikliğinin dünya genelinde yaklaşık 54 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek, "Dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olması nedeniyle tuzlara iyot eklenmesine yönelik küresel bir kampanya yürütülmüş ve dünya nüfusunun yüzde 70 kadarının iyotlu tuz kullanması sağlanabilmiştir. Bu kampanya öncesinde, 2005 yılında 2 milyar insanda guatr gelişeceği tahmin edilirken, bu rakam 0.7 milyar olarak gerçekleşmiş ve bu sayede yaklaşık 1.3 milyar insan bu hastalıktan korunmuştur. Buna karşın, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı hâlâ iyot eksikliği riski taşımaya devam etmektedir" dedi. Uzm. Dr. İmre, ülkemizde de iyot eksikliğinin ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu, 1998-2000 yıllarında başlayan sofra tuzlarının zorunlu iyotlanması ve iyotlu tuz tüketiminin artırılması sonucunda ise 'iyodu sınırda yeterli' bölgeler arasına geçtiğini belirtti.