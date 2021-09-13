Bozuk fermuarlar için pratik çözüm: Evde 5 dakikada tamir edin!

Bozulmuş fermuarlar dakikalar içinde çözülebilecek bir çözüm yöntemine sahip olabilir. Bu nedenle fermuar değiştirmek için sürekli terziye gitme sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. İşte o yöntemler…

KURŞUN KALEM

Bozulmuş fermuara sahip ürünü düz bir zemine yayın ve fermuarın dişlileri arasında kurşun kalemi sürtün. Bu sırada fermuar arasında iplik, kumaş veya kırık bir parça olmadığından emin olmanız en önemli ayrıntılardan biri.

SIVI SABUN VE KULAK ÇÖPÜ

Sıvı sabunu bir su içerisinde yeterince köpürtün ve homojen bir karışım hale getirin. Kulak çöpünü bu sıvıya batırın ve fermuar üzerine iyice sürtün. Böylece fermuar arasındaki dişliler hem temizlenecek hem de daha kaygan hale gelecektir. Bu sayede bozulan formu yeniden düzenleyebilirsiniz. Terziye gitmeden bu yöntemle tüm sorunu çözebilirsiniz.