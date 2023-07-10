Bu adam tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı! Yüzünün yarısı daha hızlı yaşlandı: Sebebiyse herkesi şaşırtıyor...

New England Journal of Medicine'de yayınlanan fotoğraf, 28 yılını yollarda geçirmiş 69 yaşındaki bir adamın yüzünün bir tarafı sürekli olarak pencereden gelen güneşe doğrudan maruz kalırken, diğer tarafının kamyonun içerisinde sadece dolaylı güneş ışınlarına maruz kalmasıyla arada oluşan farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Fotoğraftaki adamın yüzünün güneşe maruz kalan tarafı kuru, derin çizgili ve belirgin şekilde daha koyu iken diğer taraftaki cildinin daha pürüzsüz ve gergin olduğu görülüyor.