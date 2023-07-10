Bu adam tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı! Yüzünün yarısı daha hızlı yaşlandı: Sebebiyse herkesi şaşırtıyor...

New England Journal of Medicine'de yayınlanan fotoğraf, 28 yılını yollarda geçirmiş 69 yaşındaki bir adamın yüzünün bir tarafı sürekli olarak pencereden gelen güneşe doğrudan maruz kalırken, diğer tarafının kamyonun içerisinde sadece dolaylı güneş ışınlarına maruz kalmasıyla arada oluşan farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.
Fotoğraftaki adamın yüzünün güneşe maruz kalan tarafı kuru, derin çizgili ve belirgin şekilde daha koyu iken diğer taraftaki cildinin daha pürüzsüz ve gergin olduğu görülüyor.
Fotoğraf, ikiye bölündüğünde neredeyse bir 'öncesi ve sonrası' dönüşümüne benziyor.
Sürücünün yüzünün sol tarafı, güneş kremi sürmüş ve cildini güneşten korumuş olsaydı yüzünün tamamının nasıl görünebileceğini görmemizi sağlıyordu.
Çalışmaya göre, sol tarafında "dermatoheliosis olarak bilinen, foto hasarlı derinin Favre-Racochot sendromuyla uyumlu" işaretler görülmekteydi.
Yüzünün hasarlı tarafındaki cilt, tek taraflı dermatohelyoz olarak bilinen bir rahatsızlık nedeniyle uzun süre güneşe maruz kalmaktan yavaş yavaş kalınlaştı.
Güneş ışığı, Ultraviyole A (UVA) ışınları ve UVB ışınları dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşur.
UVB ışınlarının aksine, UVA ışınları cam pencerelerden ve bulutlardan geçerek cildin elastik liflerini yok edebilir ve bu kamyon şoförünün yaşadığı gibi derin kırışıklıklarına neden olabilir.
Aynı zamanda cilt kanserine de neden olabilirler.
Dergideki yazıda adamın cildinin zaten hasar görmüş olmasına rağmen, tropikal ilaçlar ve güneş kremi kullanmaya başlaması ve düzenli olarak cilt kanseri için kontrollere gitmesi önerildi.
Dergi bulgularını ilk olarak 2012'de yayınlamış olsa da, güneşin cildimizde yarattığı olumsuz etkiler günden güne daha çok insanı olumsuz etkiliyor.
Cancer Research UK, sadece İngiltere'de yılda 17.500 melanom vakası olduğunu ve 2040 yılına kadar yüzde 50 daha artarak yılda 26.500'e çıkabileceğini söyledi.
Bu endişe verici oranların ise güneş kremi kullanmamak ve bronzlaşmaya çalışmak nedeniyle giderek arttığı söyleniyor.
CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLLARI
Cildinizi yıl boyunca güneşin zararlı ışınlarından korumanız gerekse de, bu özellikle ışınların daha güçlü ve sıcak olduğu yaz aylarında daha da önemlidir.
Mümkün olduğunda, güneşin en zararlı olduğu saat 11:00 ile 15:00 arasında gölgede vakit geçirmeniz önerilir.
Gün içerisinde dışarıda olmayı planlıyorsanız, uzmanlar bol ve vücudunuzu güneşten koruyacak giysiler giymenizi ve güneş koruma faktörü (SPF) yüksek olan güneş kremi kullanmanızı öneriyor.
Güneş kreminizin sizi UVB ışınlarına ve yanmaya karşı koruyacak en az 30 SPF'ye sahip olması gerekir.
Ancak cildinizin UVA ışınlarından da korunduğundan emin olmak için güneş kreminizin UVA korumasını da kontrol etmelisiniz.
UVA koruması, "UVA" harfleriyle de gösterilebilir. Yeterince güneş kremi uygulamıyor olmanız da oldukça olasıdır. Uzmanlara göre yetişkinler, tüm vücut için yaklaşık 6 ila 8 çay kaşığı güneş kremi uygulanması gerektiğini söylemektedir. Ve ek olarak güneş kremi her iki saatte bir yenilenmelidir.