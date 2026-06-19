Bu akşam Zonguldak sofrasına davetliyiz! İşte enfes lezzetleriyle mest eden 3 tarif...

Bazı şehirler vardır, önce hikâyeleriyle etkiler insanı, sonra sofralarıyla kalbini fetheder. Zonguldak da tam öyle bir şehir. Yerin metrelerce altında alın teri döken madencilerin memleketi ama aynı zamanda Karadeniz'in bereketini mutfağına taşıyan, mütevazı olduğu kadar güçlü lezzetlerin de adresi. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmak değildir; dayanışmanın, emeğin ve aile olmanın simgesidir. Sabah erkenden denize açılan balıkçıların ağına takılan taze balıklar, bahçelerden toplanan otlar ve taş fırınlardan yükselen ekmek kokusu aynı sofrada buluşur. Bugün sizler için Zonguldak esintili, hem yöreyi anlatan hem de evde kolayca hazırlayabileceğiniz dört tariften oluşan özel bir menü hazırladım.