Bu belirti karaciğerin çürüdüğünü gösteriyor!

Karaciğerdeki hastalıkların bazılarının farklı organlardan kaynaklandığını aktaran Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Bazıları da kendisinden kaynaklanmaktadır. Bu hastalıklar da bedende farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde farklı bir hastalık için tarama yapılıyorsa bile karaciğer fonksiyonları da mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT...



Prof. Dr. Şenateş, karaciğerde hastalık olduğunun işaretlerini şöyle sıraladı:

CiLTTE VE GÖZLERDE SARARMA:

Eğer karaciğerde bir hastalık varsa vücutta sarı renk olur. Gözlerde ve ciltte sararma fark edilir.

DALAKTA BÜYÜME OLMASI:

Kronik karaciğer hastalıklarında görüntüleme işlemlerinde ortaya çıkan bir belirti de dalak büyümesidir. Fizik muayenede dalak büyümesi tespit edildiğinde desteklemek için görüntüleme tetkikleri gerekir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK:

Karaciğer hastalıklarının neredeyse çoğunda hastalarda yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik hali görülmektedir.

VÜCUTTA SIVI BİRİKMESİ:

Kronik karaciğer hastalıklarında karın zarları arasında sıvı birikmesi meydana gelir. Bu da karında ve vücutta ödeme neden olur. Karaciğer hastalığı nedeniyle protein ve albümin yapımı mümkün olmayınca kandaki sıvı kısım damarın dışına sızar. Hastalarda karın içinde başta olmak üzere akciğer zarlarında, bacaklarında sıvı birikip ödem oluşur. Bazen karnında 10-15 kilo sıvı biriken hastalar görülebilmektedir. Kanda olması gereken sıvı dışarı sızdığı ve karın zarına yerleştiği için böbreklere giden sıvı da azalmaktadır. Böylece böbrek yetmezliği de meydana gelmektedir. Böbreğin bir hastalığı olmasa bile böbrekler de etkilenir. Bu da acil bir durumdur. Bazı vakalarda karaciğer nakli, hatta bazen aynı anda böbrek nakli ihtiyacı da olabilir.

EL İÇLERİNDE KIZARIKLIK:

Avuçlar açıldığında, özellikle el ayalarında kızarıklık görüldüğünde de kronik karaciğer hastalığından şüphe etmek mümkündür.

CİLTTE ÖRÜMCEK AĞI GÖRÜNÜMÜNÜN OLUŞMASI:

Bir diğer karaciğer hastalığı belirtisi de ciltte damarların genişlemesi olabilir. Damarlar örümcek ağı gibi görünür. Kılcal damarlar bir merkezden yayılır gibi (örümcek ağı şeklinde) kollarda, sırtta, bacaklarda, gövdenin üst kısımlarında, yüzde görülebilir.

ANEMİ (KANSIZLIK):

Karaciğerdeki kronik hastalıkların ileri safhalarında kan sayımlarında trombositler düşük olur, hemoglobin düşer. Anemi tablosu olur. Bu durumda da kişide çarpıntı, nefes darlığı, üşüme olur. Bu şikâyetler varsa karaciğer açısından da araştırılmalıdır.

KAŞINTI:

Karaciğer hastalıklarında kaşıntı önemli bir semptomdur. Çeşitli mekanizmalarla meydana gelir. Karaciğer yetersizliği gelişince vücutta safra damarlarında tıkanıklık meydana gelir. Buna bağlı bilirubin de toksik maddeler de atılamaz. Bu nedenle de safra kana karışır. Bu cilde de oturur ve şiddetli kaşıntı başlar. Kaşıntı ilaçlarına da cevap vermez. Sadece şiddetli kaşıntı nedeniyle dahi karaciğer nakli olmak zorunda kalan hastalar olabilir. Bir hastalık grubu ancak primer biliyer kolanjit isminde başka bir kronik karaciğer hastalığında, karaciğer hastalığının erken dönemlerinde bile kaşıntı olur. Kişi geçmeyen kaşıntı ile gelebilir. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Basit kan tahlilinde primer bilier kolanjit olduğu anlaşılabilir. Basit bir tablet şeklinde ilaçla bu hastalık kontrol altına alınabilmektedir.