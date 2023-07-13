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Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünü gösteriyor! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin düzenli olarak yaptırdığı tahliller adeta hayat kurtarıyor. Uzmanlar, özellikle kan şekerinde meydana gelen yükselmenin ihmal edilmesi durumunda iç organları etkilediğini ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini vurguluyor. Kan şekerinde meydana gelen dalgalanmalar fark edilmediğinde ayaklar, gözler, böbrekler ve vücudun daha birçok bölgesi risk altına giriyor. Peki, kan şekerinin yükseldiğini gösteren belirtiler nelerdir? İşte kan şekerinizin uzun süredir dalgalı olduğunu ve vücudunuzun risk altında olduğunu gösteren belirtiler...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:46
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Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünü gösteriyor! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Yapılan birçok çalışma, diyabet hastalığının gelişmesinin altında iki temel nedenin yattığını gösteriyor. Birinci etmen; genetik problemlerken ikinci etmen çevresel nedenler oluyor. Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak iki türe ayrılan ve halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücutta oluşmaya başladığı anda bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller dikkate alınmadığında uzun vadede diyabetik ayak, böbrek hastalıkları, gözlerde kornea hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu gelişiyor.

DİYABET NEDENLERİ ARASINDA ŞU SORUNLAR YER ALIYOR;

  • Fazla kilo
  • Ailede diyabet öyküsü bulunması
  • İleri yaş

  • Uzun süre hareketsiz bir yaşam sürmek
  • Stres
  • Sağlıksız beslenme

DİYABET HASTALIĞI TANISI NASIL KONULUYOR?

Çoğu zaman açlık/tokluk kan şekerini ölçen kişilerin normal olmayan sonuçlarla karşılaşması sonucu bir uzmana danışmasıyla süreç başlıyor. Uzun süredir kan şekerinde dalgalanma yaşayan kişiler aslında vücuttaki sinyalleri göz ardı ettiği için tanıda geç kalınabiliyor.

Diyabet tanısında, açlık kan şekeri ölçümü testi ve şeker yükleme testi kullanılıyor. Açlık kan şekerinin 126 mg/Dl üzerinde olması diyabetin başladığını gösteriyor. Tokluk sağlandıktan 2 saat sonra ölçülen kan şekerinin 200 mg/Dl üzerinde olması diyabet ihtimalini kuvvetlendiriyor.

DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diyabet hastalığı vücutta oluşmadan önce belli sinyaller veriyor.

Bu sinyaller önemsenmediğinde ciddi sağlık sorunları oluşuyor. İşte diyabete işaret eden belirtileri;

  • Sabahları uyanmakta zorluk
  • Gün içinde ani gelen açlık hissi ve el titremesi
  • Asitli içeceklere yönelme bu konuda hissedilen doyumsuzluk

  • Tatlı yeme atakları
  • Yemek yedikten sonra uyku bastırması

  • Geçmek bilmeyen yorgunluk
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme

  • Ayaklarda karıncalanma
  • Ciltte kaşıntı

Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız.

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