Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünü gösteriyor! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Yapılan birçok çalışma, diyabet hastalığının gelişmesinin altında iki temel nedenin yattığını gösteriyor. Birinci etmen; genetik problemlerken ikinci etmen çevresel nedenler oluyor. Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak iki türe ayrılan ve halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücutta oluşmaya başladığı anda bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller dikkate alınmadığında uzun vadede diyabetik ayak, böbrek hastalıkları, gözlerde kornea hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu gelişiyor.