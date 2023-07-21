Bu belirtiler orta kulak iltihabı habercisi! İhmal edildiğinde işitme kaybına neden oluyor

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. Onur Uysal, “Orta kulak iltihabı özellikle çocuklarda daha sık görülür. Kulak ağrısı, zonklama ve ani gelen baş ağrılarının orta kulak iltihabının habercisidir. Kulakta dolgunluk hissi eşlik eder ve işitmede azalma veya işitme kaybı olabilir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:13 PAYLAŞ ABONE OL

Dr. Onur Uysal, çocukluk dönemi işitme kayıplarında orta kulak iltihabının önemine dikkat çekti. Dr. Uysal, "Orta kulak iltihabı özellikle çocuklarda daha sık görülür. Çocukların orta kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpleri yetişkinlere göre daha düz ve daha kısa bir yapıya sahiptir. Östaki tüpünün yutağa açıldığı uçta da geniz eti olmasından dolayı tıkanıklık daha fazladır ve bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Doğru tedavi edilemeyen orta kulak iltihapları çocukluk dönemi işitme kayıplarında büyük rol oynar" diye konuştu.

'VİRÜSLER VEYA BAKTERİLER TARAFINDAN TETİKLENİR' Dr. Uysal, orta kulak iltihabının neden olabileceği diğer komplikasyonlara ilişkin, "Kulak zarında yapısal değişiklikler, tekrarlayan enfeksiyonlar, orta kulak kemiklerinin etrafında oluşan kemik iltihapları hatta menenjite kadar gidebilen ağır bir tablo oluşabilir. Orta kulak iltihabı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişmektedir ve virüsler veya bakteriler tarafından tetiklenir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun veya boğazdaki enfeksiyonun orta kulağa yayılmasıyla oluşabilir" ifadelerini kullandı.