Bu belirtilere dikkat: Lepranın erken teşhisinde büyük önem arz ediyor

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Dünya Lepra Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, lepranın (cüzzam) erken teşhisi ve tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Lepranın burun ve ağızdan yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını belirten Dr. Sarıkaya, erken teşhis ve tedavinin, lepra hastalığının kontrolü açısından önemli olacağını söyledi.

"ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ, LEPRA HASTALIĞININ KONTROLÜ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

Lepranın burun ve ağızdan yayılan damlacıklar yoluyla bulaştığını kaydeden Dr. Sarıkaya, "Lepra, burun ve ağızdan yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Hastalığa yakalanmak için tedavi edilmemiş bir kişiyle aylar boyunca uzun süreli, yakın temasta bulunmak gerekir. Hastalık, hasta olan kişiyle el sıkışmak, sarılmak, yemek paylaşmak veya yan yana oturmak gibi sıradan temaslarla yayılmaz. Ayrıca hasta tedaviye başladığında, hastalığın bulaşması durmaktadır. Hastalık bulaşan kişilerde şikayetlerin ortaya çıkması bir yıl ya da 20 yıldan daha uzun bir zaman alabilir. Hastalık sıklıkla cilt lezyonu ve çevresel sinir tutulumu ile kendini gösterir.

LEPRA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ...

Lepra hastalığının tanısı aşağıdaki ana belirtilerden en az birinin bulunmasıyla konur. Bu belirtiler, Çevresindeki deriden soluk veya kırmızımsı görünen deri bölgesinde kesin duyu kaybı, Çevresel sinirin kalınlaşması veya genişlemesi ile birlikte duyu kaybı ve/veya o sinir tarafından sağlanan kaslarda zayıflık, Deriden alınan smear testinin pozitif çıkması deri lezyonu tek veya birden fazla olabilir. Genellikle çevredeki normal deriden farklı bir pigmentasyona ve düz, kabarık veya nodüller gibi çeşitli görünümlere sahip olabilir. Hastalık, klinik tespitlere göre tüberküloid lepra, lepramatöz lepra ve borderlayn lepra olarak sınıflandırılmaktadır. lepra, tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde ise kalıcı yeti yitimine ve fiziksel deformasyona sebep olabilir. Tedavi olmayan kişiler bu sebeple ayrımcılığa maruz kalabilir. Dünya Lepra Günü, farkındalık oluşturmak ve lepra hastalarına yönelik yapılan ayrımcılıkla mücadele etmek için bir imkan sağlamaktadır. Erken teşhis ve tedavi, lepra hastalığının kontrolü açısından önemlidir" diye konuştu

