Bu belirtiye dikkat! Dişlerinizin sağlıklı olmadığını gösteriyor...

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çakır, "Dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi rahatsızlıklardan olan periodontal hastalıklar erişkinlerde diş kayıplarının yüzde 70`inden sorumludur." dedi. Diş eti hastalıklarına diş etinin bakterilerle enfekte olmasının neden olduğunu söylerken, hastalığın tedavi edilmemesi sonucu başta diş kayıpları olmak üzere pek çok soruna yol açtığı konusunda uyardı.

AA Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

Dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi rahatsızlıklardan olan periodontal hastalıklar erişkinlerde diş kayıplarının yüzde 70`inden sorumlu olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti: "Bu hastalıklar erken dönemde teşhis edildiklerinde kolay ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. Dişeti hastalıklarının önlenmesi veya tedavisi; doğal dişlerin korunması, daha rahat çiğnemenin ve daha iyi bir sindirimin sağlanması gibi diğer faydaları da beraberinde getirir. Periodontal hastalıklar dişeti iltihabı (gingivitis) ile başlar. Yani gingivitis periodontal hastalığın erken dönemidir. Bu dönemde dişetleri kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümüştür.

HASTALIK İLERLEDİKÇE DİŞLER SALLANMAYA BAŞLAR Erken dönemde çok fazla rahatsızlık vermeyebilir. Tedavi edilmezse hastalık periodontitise ilerleyerek dişeti ve dişleri destekleyen alveol (çene) kemiğinde geriye dönüşsüz hasar oluşturabilir. Periodontitis, periodontal hastalıkların daha ilerlemiş bir safhasıdır. Dişleri destekleyen diğer dokularla birlikte alveol kemiğinde de hasar oluşur. Diş ile dişeti arasında "periodontal cep" oluşur. Periodontal cep varlığı infeksiyonun yerleşimini ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırır. Hastalık ilerledikçe dişler sallanmaya başlar, hatta çekime gidebilir." Çakır, periodontal tedavinin dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokulara ait hastalıkların iyileştirilmesini ve bu hastalıkların meydana getirdiği yıkımların düzeltilmesini amaçladığını ifade ederek, "Bu nedenle tedavinin ilk aşaması hastalığın esas etkeni olan dental plağın hasta tarafından fırça/diş-ipi/arayüz fırçası kullanılarak temizlenmesi ve diş üzerindeki birikintilerin dişhekimi tarafından özel aletlerle uzaklaştırılmasıdır. Başlangıç tedavisi olarak isimlendirilen bu aşama periodontal işlemlerin temelidir. Dişeti hastalığının erken döneminde vakaların çoğunluğunda, diştaşı temizliği, plağın uzaklaştırılması ve düzgün bir kök yüzeyinin sağlanmasını takiben günlük etkin ağız bakımı başarılı bir tedavi için yeterlidir." açıklamasında bulundu.