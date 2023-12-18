Bu besin kolesterolü tamamen düşürüyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, korunma ve iyileşmede sağlıklı beslenmenin öneminin küçümsenemez düzeyde olduğunu söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Bitki sterol ve stanolleri ve yüksek posa içeriği plazma kolesterol ve LDL kolesterolünü düşürücü etkisi gösterir. Özellikle kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Fasulyegiller, içerdiği aktif bileşenler ve yüksek posa içeriği sayesinde kolesterol düşürücü etkisi bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda özellikle GDO içermeyen soya fasulyesinin fitoöstrojenik etkisi ve protein içeriğiyle kardiyovasküler riski azalttığı belirlenmiştir. Ahududu, böğürtlen, karadut, kuşburnu ve yaban mersini gibi polifenollerce zengin besinlerdir. Kuersetin ve kateşin içeriğiyle antioksidan etkileri oldukça yüksek olan bu besinler kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Elma polifenolleri ve pektin içeriği yüksek kolesterolü düşürücü etki gösterir. Yulaf, çözünen lif ve beta-glukan içeriği ile safra asidi emilimini azaltarak kolesterol düşürücü etki gösterir" diye konuştu.

KANDAKİ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Sarımsak, allicin aktif bileşiği sayesinde antihiperkolesterolemik etki göstermekte olduğunu ifade eden Güngör, "Çay yüksek düzeyde polifenol içerir. Siyah çay teaflavinden, yeşil çay ise kateşinlerden zengindir. Yapılan çalışmalarda siyah çay, LDL kolesterolü ve sistolik kan basıncını anlamlı düzeyde düşürmektedir. Yeşil çayın ise total kolesterolü, LDL kolesterolü, sistolik ve diyastolik kan basıncını anlamlı düzeyde düşürdüğü belirlenmiştir. Özellikle zeytinyağı ve susam yağı fitosterol içeriğinden zengin olması sebebiyle kan kolesterolünü düşürücü etki gösterir. Sızma zeytinyağı yüksek ısıya maruz bırakılmadan sebze yemekleri ve salatalarda, susam ise uzun süre kavrulmamış şekilde hazırlanarak tahin şeklinde tüketilmelidir. Kakao, kateşin ve epikateşin gibi flavanoid içeriğinden zengindir. Ancak kakaodaki polifenol miktarı işlendikçe azalmaktadır. Kakaonun kalp koruyucu etkisinden faydalanmak için işlenmemiş ya da toz halinde tüketilmelidir. Bazı çalışmalarda haftada en az 1 kere 50 gram çikolata kakao oranı yüksek, şeker oranı düşük tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bulunmuştur. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir. Bazı çalışmalarda bu bileşenin kan lipit profilini iyileştirdiği ve kolesterol düşürücü etki gösterdiği belirtilmiştir" dedi.