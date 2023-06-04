Bu besini tüketen alzheimer riskini sıfırlıyor! Beyni güçlendirdiği kanıtlandı

En korkulan hastalıkların başında gelen alzheimer, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Genellikle ileri yaşlarda görülen alzheimer ilk belirtisini hafıza problemleriyle gösteriyor. Alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin hasarı sonucu meydana geldiği için ilerlemeden mutlaka tedaviye başlanması gerekiyor. Yapılan son çalışmalar, alzheimer hastalığını önleyen ve beyni güçlendiren besinleri ortaya çıkardı. İşte alzheimer hastalığını önleyen besinler...

Giriş Tarihi: 04.06.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 12:19 PAYLAŞ ABONE OL

Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir beyin hastalığıdır ve en yaygın demans türüdür. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar, hafıza kaybı, bilişsel yeteneklerin azalması ve davranış değişiklikleri gibi belirtilerle karakterizedir. Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucunda ortaya çıkar.

Alzheimer hastalığının en önemli belirtisi, özellikle yeni bilgileri hatırlama ve anlama, zihinsel odaklanma, dil becerileri ve karar verme gibi bilişsel yeteneklerin azalmasıdır. Hastalar, başlangıçta küçük detayları unutma veya isimleri hatırlayamama gibi hafıza sorunları yaşayabilir. Hastalık ilerledikçe, kişilik ve davranış değişiklikleri, karmaşık görevleri yerine getirmede zorluklar, kaybolma veya yönelme güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.