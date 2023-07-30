Bu besinin kilo verdirdiği kanıtlandı! Tüketildiği andan itibaren yağları yakmaya başlıyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR Keten tohumu, çözünür ve çözünmez lif içerir. Bu lifler, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

CİLTTEKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIR Keten tohumunun içerdiği omega-3 yağ asitleri, cildin nem dengesini korumasına ve cilt sağlığını desteklemesine yardımcı olabilir. Ciltteki iltihaplanma ve kızarıklık gibi sorunların azaltılmasına da katkıda bulunabilir.