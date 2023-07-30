Bu besinin kilo verdirdiği kanıtlandı! Tüketildiği andan itibaren yağları yakmaya başlıyor

Keten tohumu; protein, lif, omega-3 yağ asitleri (ALA - alfa-linolenik asit), vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Özellikle lif ve omega-3 yağ asitleri içeriğiyle önemli bir besin kaynağıdır.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR
Keten tohumu, içerdikleri omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını destekler. Omega-3 yağ asitleri, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir, böylece kalp hastalığı riskini azaltabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Keten tohumu, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR
Keten tohumu, çözünür ve çözünmez lif içerir. Bu lifler, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.
CİLTTEKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIR
Keten tohumunun içerdiği omega-3 yağ asitleri, cildin nem dengesini korumasına ve cilt sağlığını desteklemesine yardımcı olabilir. Ciltteki iltihaplanma ve kızarıklık gibi sorunların azaltılmasına da katkıda bulunabilir.
TOKLUK HİSSİ SAĞLAR VE YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR
Lif içeriği sayesinde keten tohumu, tokluk hissi sağlayabilir ve aşırı yeme ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca düşük kalorili bir besin olduğu için kilo yönetimi için tercih edilebilir.