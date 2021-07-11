Bu durum solunumu ve kalbi zor durumda bırakabilir

Göğüs kafesinin yanlarda kaburga adını verdiğimiz sağda ve solda 12'şer tane kemik, önde göğüs kemiği ve arka tarafta da omurga dediğimiz kemiklerin birleşmesinden oluştuğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serhat Yalçınkaya, "Bu kafesin içeriye doğru çukurlukları veya öne doğru kabarıklıkları, bizim için normalin dışında olan birtakım rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Bunlardan özellikle en sık rastladığımız tipi içeriye doğru olan çukurluklardır.