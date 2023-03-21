Bu duygular kanser hastalarında ortak görülebiliyor! Bu duygular kansere neden olabilir...

Öfke ve diğer negatif duyguları bastırma, aşırı kibar iyi insan olma çabası gibi kişilik özelliklerinin, kanser hastalarında ortak olarak görülebilen psikolojik faktörler olarak tespit edildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, “İfade edilmeyen ve bastırılan duygular uzun vadede kronik strese sebep olur” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:48 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan araştırmalara göre aşırı yardımsever, sabırlı, iddialı olmayan ve kabulcü yapıdaki C tipi kişilik özelliklerinin kanser ile bağlantılı olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yurdakul, öfke ve diğer negatif duyguları bastırma, aşırı kibar iyi insan olma çabası, başkalarını rahatsız edecek tepkileri bastırma ve çatışmadan kaçınma yanında stresli yaşam gibi özelliğe sahip olan insanların ifade edemeyip, bastırdığı duygularının uzun vadede kronik strese sebep olacağını aktardı. Bununla birlikte kansere sebep olabilecek mutasyon riskinin artacağına dikkat çeken Dr. Yurdakul, bu tür özelliklere sahip olan insanları uyardı.

"BASTIRILAN DUYGULAR UZUN VADEDE KRONİK STRESE SEBEP OLUR" Selin Yurdakul, "Araştırmalar C tipi kişilik özelliklerinin kanser ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bu kişilerin genel özellikleri aşırı yardımsever, sabırlı, pasif iddialı olmayan ve kabulcü yapıda olmalarıdır. Öfke ve diğer negatif duyguları bastırma, aşırı kibar iyi insan olma çabası, başkalarını rahatsız edecek tepkileri bastırma ve çatışmadan kaçınma yanında stresli yaşam ve ayrılık, kayıp öyküleri meta analizlerde kanser hastalarında ortak olarak görülebilen psikolojik faktörler olarak tespit edilmiştir.