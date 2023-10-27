Bu hastalık doğuştan olabilir! Yalnızca yaşlılarda görülüyor diye biliniyor ama...

Kataraktın göz içindeki şeffaf lensin zamana ve çevresel faktörlere bağlı olarak bulanıklaşması ve net görüşü engellemesi olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. A. Anıl Kubaloğlu, "Katarakt olan hastalar görme azalması, bulanık görme ve ışık saçılmasından yakınırlar. Kataraktın ilaç ile tedavisi yoktur. Yaşa bağlı kataraktları önlemek de mümkün değildir. Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Katarakt ameliyatında, ameliyat sonrası gözlüksüz net görüş için göz içi lensler kullanılmaktadır. Katarakt ameliyatı, genellikle görme azalmasının hastanın günlük işlerini engellediği zamanda yapılır. Günümüzde katarakt ameliyatları bir tür gözlükten kurtulma ameliyatı olarak yapılmaktadır. Hastanın uzak, yakın ve astigmat kusurları göz içine yerleştirilen göz içi lensler ile tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle çoğu hasta katarakt olmasını beklemeden, özellikle orta yaşlarda ortaya çıkan yakını görmeme probleminden kurtulmak için şeffaf lens değişim ameliyatları olmaktadırlar" diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜNDE NORMAL GÜNLÜK YAŞAMA GERİ DÖNMEK MÜMKÜNDÜR"

Katarakt ya da şeffaf lens değişim ameliyatlarında, göz içindeki doğal lensin içerisine akıllı lens olarak bilinen göz içi lensleri yerleştirildiğinde, ömür boyu gözlükten bağımsız net görüş sağlanabildiğini belirten Prof. Dr. Kubaloğlu, "Akıllı lens ameliyatları, göz yapısı uygun olan hastalara önerdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Yakın, uzak ve ara mesafedeki görme problemleri için kalıcı çözümdür. Katarakt veya şeffaf lens değişim ameliyatı damla anestezisi altında yapılır, kısa sürelidir. Femtosaniye lazer cihazları ile yapılan ameliyatlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilir. İyileşme süresi kısadır. Birkaç günde normal günlük yaşama geri dönmek mümkündür. Ameliyat sonrası bir aylık damla tedavisi gerekir. Göz içerisine yerleştirilen lensler göz dokusu ile biyouyumludur, yüzyıllarca bozulmadan sağlam kalır" ifadelerini kullandı.

"HASTANIN GÖRME İHTİYACI DOĞRU BELİRLENMELİ"

Tedavi uygulanacak hastanın görme ihtiyacının doğru belirlenmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kubaloğlu, "Akıllı lenslerin trifokal ve edof olarak iki farklı modeli vardır. Detaylı göz muayenesi ile birlikte ileri teknoloji kullanılarak yapılan göz tetkikinden sonra hastanın gözü için uygun göz içi lens modeline karar verilir. Burada hastanın yaşı, mesleği, yakın ve uzak gözlüksüz görme ihtiyacı önemlidir. Bazı hastaların göz yapısı bu tür göz içi lensler için uygun olmayabilir ya da bu tür lensler bazı hastaların beklentilerini tam olarak karşılamaz. Doğru hasta seçimi yanında hasta için uygun göz içi lensinin seçimi, doktorun bu konudaki tecrübesi ve tedavinin yapıldığı kurumun imkanları başarılı için önemlidir" dedi.