Bu hatalar yazın beyin hasarı riskini artırıyor!

Aşırı sıcaklar ve yüksek nemin göz açtırmadığı bu yaz günlerinde ‘sıcak çarpması’ deyip geçmemek, çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira tedavi edilmeyen sıcak çarpması beyin, kalp, böbrekler ve kaslara hızla zarar vererek, hatta beyin kanamasına yol açarak hayati riske neden olabiliyor! Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici sıcak çarpmasına karşı ihmale gelmez 9 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 14:10 ABONE OL PAYLAŞ

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici "Kalp, böbrek, diyabet, hipertansiyon, akciğer hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar sıcak çarpması riskinizi artırabilir. Aşırı kilo, hareketsiz olmak, gebelik ve daha önce sıcak çarpması geçmişine sahip olmak da vücudun kolayca aşırı ısınmasına yol açar" diyor. Sıcak çarpmasının, en ciddi ısı yaralanması türü olduğunu söyleyen Dr. Nebahat Bilici "40 C veya daha yüksek bir vücut sıcaklığı, sıcak çarpmasının ana işaretidir. Konuşma bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kızarmış cilt, hızlı nefes alma da eşlik edebilir. Sıcak çarpması tahmin edilebilir ve önlenebilir bir sorundur. Ancak gerçekleştiğinde acil tedavi gerektirir" diye konuşuyor. BOL SIVI TÜKETİN Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin. Bol miktarda sıvı vücudunuzun terlemesine ve normal vücut ısısını korumasına yardımcı olur. Vücuttan sıvı atılımını arttıran kafein ve alkolden kaçının. HAFİF GIDALAR TERCİH EDİN Sindirimi kolay, hafif yiyecekler tercih edin. Ağır yiyecekler, kızartmalar, asitli içecekler, şerbetli tatlılardan uzak durun.

VÜCUDA SIKI OTURAN GİYSİLERDEN KAÇININ Vücuda sıkı oturan giysiler vücudunuzun düzgün bir şekilde soğumasına izin vermez. Vücudunuzun terleme ve kendini soğutma yeteneğini engeller. Sıcak havalarda açık renkli, sentetik olmayan, ince yazlık kıyafetler tercih edin. GÜNEŞTEN KORUNUN Güneş altında şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın. Güneş yanığı vücudunuzun kendini soğutma yeteneğini etkiler, bu nedenle kendinizi açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun ve SPF'si en az 30 olan bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın ve eğer yüzüyorsanız her iki saatte bir yenileyin.

UZUN VE AĞIR EGZERSİZLERDEN UZAK DURUN Sıcak havalarda yorucu aktivitelerden kaçınamıyorsanız, bol sıvı tüketin ve sık sık serin bir yerde dinlenin. Uzun ve ağır egzersizlerden kaçının. Sabahın erken saatlerinde veya akşamın erken saatleri gibi günün daha serin kısımları için egzersiz veya fiziksel efor planlamaya çalışın. Sık sık ılık su ile duş alın. PARK ETMİŞ ARAÇTA OTURMAYIN Aracınızı güneşte park ettiğinizde, arabanızdaki sıcaklık 10 dakika içinde 6,7 C'den fazla yükselebilir. Camlar açılmış veya araba gölgede olsa bile, sıcak veya sıcak havalarda bir kişiyi park edilmiş bir arabada bırakmak güvenli değildir. Bu hata çocuklarda ısıya bağlı ölümlerin yaygın bir nedenidir. ÇALIŞMA SÜRENİZİ KADEMELİ OLARAK ARTIRIN Sıcak iklime alışkın olmayan insanlar, özellikle sıcak çarpmalarına karşı daha hassastır. Vücudunuzun sıcak havaya alışması birkaç hafta sürebilir. Bu sürece kadar sıcak saatlerde çalışma sürenizi kademeli olarak arttırın, bol sıvı tüketin ve eforunuz kısıtlayın.