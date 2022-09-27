Bu ilacı alanları uyardı! "İçtikten sonra ten rengim siyaha dönüştü" Doktorlar bile bir açıklama yapamıyor...

İlacı kullanmaya başlayan Monk'un cildi, ilaçların zihinsel sağlığı üzerinde çok az etkisi olmasına rağmen grimsi mavi bir renge dönüşmeye başladı.

Doktorlar durumun bir ciddi hastalığı, zehirlenmeyi ve otoimmün durumu göstermediğini söylese de nedenine dair bir açıklama yapamadılar.

Durum karşısında yaşadığı Kinder kasabasında birkaç uzmanı ziyaret eden Monk, doktorların da şaşkına döndüğünü söylüyor.

Monk bunlara ek olarak gözlerinin aşırı derecede tahriş olup kızardığını ve cildinin güneşe karşı çok hassas hale gelerek yanması gibi semptomlar da yaşadığını söylüyor.

İlk olarak hızla kulaklarına, boynuna ve yüzüne yayılan renk değişikliği, arından kollarını ve ellerinin rengini değiştirmeye başladı.

Bir haşere kontrol saha müfettişi olan Bay Monk, ilacı birkaç hafta sonra bıraktığını söylese de cildinin kararmaya devam ettiğini söylüyor.

İLACIN ETKİLERİ

Fluoksetin içeren antidepresanlar, seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak bilinen bir türdür. Dünya üzerinde ise çok yaygın şekilde kullanılmaktadır.

SSRI'lar, depresyon tedavisi için en popüler ilaç türlerinden biridir ve beyinde serotoninin yeniden emilimini bloke ederek çalışmaktadır.

Çok nadir durumlarda , bu ilaçlar cildin, cilde rengini veren pigment olan aşırı melanin üretmesine neden olabilir.

Monk'un dermatoloğu, çözülemeyen bu vakanın sekiz cilt uzmanından oluşan bir ekip tarafından değerlendirilmesini talep etti. Bu durumun nedenini anlamak adına ek taramalar ve yeni kan testleri yapılacak.

Monk, "İlk olarak, ışığa karşı da reaksiyon gösterdiğim için ışığa duyarlılık olduğunu düşündüler, ancak ışıktan korunmama rağmen cildim koyulaşmaya devam ediyor. Uzmanlardan herhangi bir cevap alamadığım için durumu TikTok'a taşıdım. Belki birilerinin bilgisi vardır ve bana yardımcı olabilirler. Bu konuda çok fazla destek gördüm ancak şaka yapanlar da oldu. Biz de onlarla birlikte bu duruma gülüyoruz." dedi.

EŞİ DE DESTEK OLUYOR

Eşi Emily Monk, iki kızını korkutmadan veya babaları için endişelendirmeden durum hakkında bilgi edinmelerini sağlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Emily Monk, "Ben ve çocuklar için sadece sağlığı için endişeleniyoruz. Sağlıklı olduğu sürece renk değişikliğini önemsemiyoruz. Bu konuda ne yapmayı seçerse onu destekliyoruz." dedi.

Bayan Monk, bu ilaç hakkında farkındalığı artırmak ve alınan ilaçların yan etkilerini bilmenin önemi konusunda uyarmak için bu yılın başlarında sosyal medya uygulaması TikTok'a Bay Monk hakkında bir paylaşımda bulundu.

TikTok'unu dünyanın her yerinden ne olabileceği ve nereden yardım alabilecekleri konusunda önerileri olan insanlarla sohbet etmek için kullanıyorlar.

Bayan Monk, kocasına ihtiyaç duyduğu teşhis ve tedaviyi sağlamak için herhangi bir tıbbi masraf, seyahat ve masrafları karşılamak için biraz para toplamak umuduyla bir bir bağış kampanyası bile düzenledi.