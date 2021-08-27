Bu ipucu 1 saat içinde olgunlaşmış muz yemenizi sağlıyor

Bu basit numarayla yeşil muzları bir saat içinde olgunlaştırın. Bu ipucu ile yeşil, olgunlaşmamış muzlar bir saat içinde olgunlaşacak ve yenilebilir. Yeşil muzları bir saat, iki gün hatta iki dakika içinde olgunlaştırmanın üç püf noktası var.

Bir saat

Her şeyden önce, muzların bir saat içinde olgunlaşmasını nasıl sağlayacağınızı anlatacağız. Bu basit numara için ihtiyacınız olan tek şey bir fırın. Yeşil muzlarınızı bir fırın tepsisine veya fırın rafına koyun ve muzları 150 °C'de bir saat pişirin. Fırındayken muzlara yakından bakın. Bir saat sonra fırından çıkarın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Muzlarınızın yumuşacık, yenebilir ve lezzetli bir şekilde olgunlaştığını göreceksiniz!

İki gün

Muzlarının olgunlaşması için biraz daha zamanın var mı? O zaman yeşil muzları iki gün içinde olgunlaştıracak bu hileyi deneyebilirsiniz. Muz, meyvenin daha hızlı olgunlaşmasına neden olan etilen adı verilen bir gaz salgılar. Muzları kese kağıdına koyun, böylece saldıkları gaz kaçamaz. Bu şekilde daha çabuk olgunlaşırlar. Çantaya elma, armut veya avokado gibi başka meyveler eklerseniz olgunlaşma süreci daha da hızlanabilir. İki gün sonra muzlarınız yemeye hazır olacak.

İki dakika

Yeşil muzlarınızın olgunlaşmasını sağlamanın en hızlı yolu bu iki dakikalık numaradır. Bunun için fırın yerine mikrodalga fırına ihtiyacınız var. Muzda birkaç delik açmak için bir çatal kullanın ve ardından yaklaşık iki dakika mikrodalgada pişirin. Bu numaranın tek dezavantajı, muzun şimdi gerçekten çok daha yumuşak olması, ancak yine de yeşil bir muzun biraz acı, olgunlaşmamış tadına sahip olmasıdır.