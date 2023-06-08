Bu lezzeti bir tadan bir daha unutamıyor: "Portakalda kahve"

Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahve si, son dönemlerde portakal içinde pişirilmesiyle gündeme gelmeye başladı. Portakalda kahve yi deneyimlemek isteyen birçok insan kilometrelerce yol kat ederek Havran'a ziyarette bulunuyor. Fincan yerine portakal içinde servis edilen Türk Kahve si lezzet yönünden de bir çok kişi cezbediyor.

O da oldu. Müşterilerimiz çok beğendi. Değişik bir şey olsun dedik yani. Yani kimyasal olarak hiçbir şey yok. Hepsi doğal. Kahve ve portakal. Hiçbir şey yok başka. Gayet memnunlar. Yani bunu içmek için yani buraya aşağı yukarı elli kilometre yoldan gelenler var. Aşağı yukarı yedi yıl oldu"dedi.