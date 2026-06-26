Bu lezzetlerle çay saati bahane, muhabbet şahane! Tatlısından tuzlusuna enfes eşlikçiler...

Bazı sofralar vardır ki ne özel bir gün bekler ne de kalabalık misafirler… Sadece demlikte usul usul kaynayan çayın kokusu yeter insanı mutfağa çekmeye. Çay saati benim için günün en keyifli molasıdır. Telaş biraz diner, telefonlar sessize alınır, tabaklar ortaya gelir ve sohbet kendiliğinden koyulaşır. Üstelik iyi bir çay sofrası kurmak için saatlerce mutfakta kalmaya da gerek yok. Birkaç pratik ama özenli tarifle hem göze hem damağa hitap eden nefis bir menü hazırlayabilirsiniz. Benim soframda mutlaka farklı dokular olur; biri çıtır, biri yumuşacık, biri hafif tatlı, biri de tuzlu bir sürpriz… İşte bugün sizler için hazırladığım çay saati menüsü…